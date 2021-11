O pagamento do Auxílio Brasil vai começar a ser feito nesta quarta-feira (17). Assim como seu antecessor, o Bolsa Família, o novo benefício será pago pela Caixa Econômica Federal e tem como público-alvo as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

Nesta terça-feira (16), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o calendário de pagamentos. Os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1, poderão fazer o saque nesta quarta. A partir daí, os pagamentos seguirão de acordo com o último dígito do NIS, em ordem crescente. Confira o calendário de novembro completo no final da matéria, ou, neste link.

Quem pode receber

O novo benefício será pago às famílias em situação de extrema pobreza, em situação de pobreza ou famílias já beneficiárias cuja renda em algum momento superar o limite do programa. Além disso, para quem já recebia o Bolsa Família o Auxílio Brasil será pago automaticamente. Os inscritos no CadÚnico que não recebiam o auxílio anterior irão para a lista de espera.

Consultas

As informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas, poderão ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem. Já quem possui o aplicativo do Bolsa Família no celular, será redirecionado para a plataforma do Auxílio Brasil, em que também terá acesso às informações do programa. O beneficiário também pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao novo auxílio e qual valor será pago.

Como receber

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que os cartões e senhas utilizados para o saque do Bolsa Família continuarão válidos para o recebimento do Auxílio Brasil. As famílias que recebem o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Digital, receberão na mesma modalidade e poderão continuar movimentando a conta pelo celular.

