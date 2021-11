A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou, nesta terça-feira (16), que tem insumos e pessoal necessários para começar de imediato a imunização da dose de reforço em todos os moradores da capital, maiores de 18 anos. Mas, que para fazer a reaplicação do imunizante nas pessoas acima de 18 anos é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues à cidade.

O anúncio foi feito depois da declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Até o momento, apenas idosos, profissionais da saúde e pessoas com imunodeficiência podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), órgão que faz a distribuição das vacinas no Estado, explicou que ainda aguarda a notificação oficial do Ministério da Saúde sobre os novos grupos que receberão as doses de reforço. Além disso, o órgão informou que assim que for comunicado oficialmente irá realizar o novo planejamento conforme recomendações do Governo Federal.

Além de aumentar o grupo de pessoas aptas a receberem a terceira dose da vacina contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, também, a diminuição do intervalo entre as imunizações. Agora, será de cinco meses após a conclusão do esquema vacinal.

"A campanha Mega Vacinação contra a Covid-19 ocorre graças à força do SUS. Estamos ampliando ainda mais o acesso, para que as pessoas procurem as UBSs do Brasil. Reforçamos que é fundamental a segunda dose para que se complete o esquema vacinal", afirmou o Ministro Queiroga.

