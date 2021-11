A Polícia Civil de Minas Gerais identificou nesta quarta-feira (10), mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, na região Central do Estado. O corpo encontrado é de Uberlândio Antônio da Silva que tinha 55 anos. Segundo a família, ele trabalhava como mecânico terceirizado para a mineradora e era natural de Linhares, no Espírito Santo.

O corpo foi encontrado no dia 2 de outubro deste ano, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no local do rompimento da barragem, no Córrego do Feijão. De acordo com a perita criminal Ângela Romano, o segmento estava decomposto, restando praticamente os ossos.

A identificação do homem foi feita a partir da análise de DNA. O perito Igor Dornelas informou que o procedimento foi necessário, já que não havia dados anteriores à morte que permitissem o reconhecimento pela arcada dentária.

Desaparecidos

Desde o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, já foram identificadas 263 vítimas soterradas pela lama de rejeito de minério de ferro. Até o momento, já foram feitas cerca de mil análises no laboratório da perícia criminal de Minas Gerais. E há cerca de 30 amostras ainda em processo de identificação.

Confira o nome das seis vítimas ainda desaparecidas ou não identificadas

Cristiane Antunes Campos

Lecilda de Oliveira

Luis Felipe Alves

Maria de Lurdes da Costa Bueno

Nathalia de Oliveira Porto Araújo

Olímpio Gomes Pinto

Tiago Tadeu Mendes da Silva

