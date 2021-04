Os belo-horizontinos não poderão tomar a vacina contra a Covid-19 neste sábado (3) na capital mineira. Diferente do que ocorreu na semana passada, a imunização não será realizada na cidade durante este fim de semana e a campanha de vacinação retorna apenas na segunda-feira (5).

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a paralisação da vacinação durante se dá para que “os profissionais que estão atuando na linha de frente da vacinação tenham o merecido descanso e possam continuar cumprindo sua nobre missão”.

Ontem, no feriado da Sexta-feira da Paixão (2), idosos de 68 anos, completos até 30 de abril, foram imunizados contra a doença. Na segunda, pessoas com 67 anos serão vacinadas nos Centros de Saúde e postos fixos de vacinação, das 7h30 às 16h30, e nos pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Confira os endereços aqui.

Para a imunização, o idoso precisa levar um documento de identidade, CPF e o comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e precisam respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da Prefeitura.

A PBH também reforça que as vacinas para os públicos contemplados nesta etapa da campanha estão garantidas, não sendo necessário chegar ao local da vacinação antes do horário inicial.

Imunização

Até o momento, 288.427 pessoas já receberam a primeira aplicação do imunizante contra o novo coronavírus. Deste grupo, 100.919 receberam a segunda dose. Ao todo BH já recebeu 572.270 vacinas e, destas, 521.925 foram distribuídas aos 224 postos de imunização da cidade.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, todas as doses recebidas a partir da sétima remessa estão sendo utilizadas para aplicação em primeira dose, não sendo necessário reservar um quantitativo para a segunda aplicação. A pasta garantiu o envio de nova remessa, em tempo hábil, para aplicação da segunda dose.

CDL/BH pede vacinação aos fins de semana

Na quinta-feira (1º), a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) encaminhou um ofício junto à PBH, solicitando que a campanha de vacinação contra a COVID-19 seja realizada também nos fins de semana.

Para o presidente da entidade, Marcelo Souza e Silva, a vacinação é o único meio de salvar vidas e fazer com que as atividades econômicas retornem a normalidade. “Estamos em meio a uma guerra aonde a única arma é a vacina. Em qualquer guerra não tem essa de feriado ou de fim de semana. Não há explicação para deixar de vacinar durante o fim de semana”, argumentou .

