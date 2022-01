Crianças de 5 a 11 anos Belo Horizonte começam a ser vacinadas contra a Covid-19 neste sábado (15). Inicialmente, serão imunizadas as com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas e acamadas ou com mobilidade reduzida. O primeiro lote entregue à capital tem 10,8 mil doses da Pfizer.

A ampliação da campanha para as crianças sem doenças crônicas será feita de forma gradativa, de acordo com novas remessas entregues pelo Ministério da Saúde.

Neste sábado, a campanha será feita, exclusivamente, nos Centros de Saúde, das 8h às 14h. Porém, a prefeitura informou que irá implantar pontos de vacinação em escolas municipais, assim que novos lotes forem disponibilizados e outras faixas, convocadas. A estratégia visa a evitar que o público infantil fique em contato direto com pacientes que apresentam doenças respiratórias.

De acordo com PBH, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Serão exigidos documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja feito por terceiros, haverá a necessidade de apresentar um termo de autorização para vacinação, disponibilizado no portal da prefeitura, preenchido pelos pais ou responsáveis.

A orientação é que se apresente laudos ou prescrições médicas sobre a doença ou condição de saúde da criança, emitidos em até 12 meses. O Ministério da Saúde disponibilizou uma lista com a descrição das comorbidades.



Na segunda-feira (17) começa a imunização das crianças acamadas ou com mobilidade reduzida. Equipes da PBH entrarão em contato com as famílias que têm cadastro nos centros de saúde para o agendamento. Caso a criança não tenha cadastro, os pais ou responsáveis deverão entrar em contato com a unidade mais próxima para agendar a imunização.

Confira a programação:

Dia 15/01, sábado: 1ª dose para crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas de 5 anos a 11 anos, completos até a data da vacinação

Dia 16/01, domingo: não haverá vacinação.

Dia 17/01, segunda-feira: início da aplicação da primeira dose para crianças acamadas ou com mobilidade reduzida de 5 a 11 anos completos até a data da vacinação. A imunização será feita em domicílio. Neste dia não haverá aplicação de vacina para nenhum outro grupo prioritário ou faixa etária.

Dia 18/01, terça-feira: novamente, aplicação da primeira dose para crianças acamadas de 11 a 5 anos completos, até a data da vacinação



Horário de funcionamento

Neste sábado (15) o horário de funcionamento dos locais de vacinação será das 8h às 14h. Os endereços podem ser verificados no portal da prefeitura.

Leia mais:

Com quase 19 mil doentes em 24h, Minas bate recorde de casos da Covid-19

Pista cede e BR-381 é interditada nos dois sentidos em Nova Era; veja vídeo