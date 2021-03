A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 73 e 74 anos, completos até 31 de março, nesta sexta-feira (26). O horário de atendimento também foi estendido, iniciando às 7h30 e encerrando às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras. A partir deste sábado (27), serão imunizadas pessoas de 72 anos. Veja os locais de vacinação logo abaixo.

Nos locais de imunização, idosos relataram demora, sobretudo no período da manhã, quando houve registro de longas filas de carros. Já na parte vespertina, o tempo de espera foi menor.

Um dos vacinados em primeira dose é o casal de aposentados Maria das Dores Carvalho, de 73 anos, e Mozart Gomes de Carvalho, de 74 anos, casados há cinco décadas. Eles foram atendidos no Primeiro Batalhão de Bombeiros Militar, na rua Piauí, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da capital. No local, uma longa de fila de carros se formou para a vacinação.

Mozart e Maria: casados há 51 anos e imunizados em primeira dose

"Foi muito tranquilo, graças a Deus. Demorou um pouco, mas é normal, porque é muita gente, muita procura. Estou muito agradecido", contou Mozart. "Eu agradeço a Deus. Espero a segunda dose para ficar totalmente imunizada, para ficar livre desse vírus", completou Maria.

Um dos postos extras de vacinação em BH funciona no Boulevard Shopping. De acordo com a prefeitura, a imunização ocorre em formato drive-thru, no estacionamento, pela entrada da rua Professor Otaviano Almeida, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital.

Shopping

O administrador de empresas Cláudio Brito, de 43 anos, mora próximo ao shopping. Ele passou no local pela manhã e constatou que a fila estava muito grande, dando voltas ao quarteirão. Por isso, resolveu levar a mãe, de 74 anos, para vacinar no período da tarde, que estava mais vazio.

"Cheguei ao estacionamento e fiquei uns 15 minutos em espera. Foi muito bem organizado. Assim que chegou nossa vez, pegaram os dados da minha mãe, entregaram o cartão de vacina com o número do lote da vacina já colado, só anotaram a data e agendaram a segunda dose", relatou.

Cláudio contou que, assim como toda a sociedade, aguarda ansiosamente pela chegada da vez dele para vacinar-se. "Todos nós estamos ansiosos para chegar a nossa vez. Continuo seguindo as regras que as autoridades estão passando. Para quem já aguardou um ano, vamos aguentar mais um pouco", disse.

Cláudio levou a mãe, de 74 anos, para vacinar no shopping

Locais de vacinação em BH

Os locais de vacinação para idosos de 73 e 74 anos podem ser vistos no site da prefeitura. Clique aqui para visitar. Já os postos de imunização para idosos de 72 anos estão neste link. Com a ampliação da vacinação, veja como ficaram definidos os dias e horários para cada grupo etário:

- 74 anos: a partir de sexta-feira, dia 26 (exceto sábado e domingo)

- 73 anos: a partir de sexta-feira, dia 26 (exceto sábado e domingo)

- 72 anos: a partir de sábado, dia 27 (exceto domingo)

Segundo a prefeitura, os horários de atendimento são:

- 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras

- 8h às 16h30 nos postos drive-thru.

O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

A prefeitura também informou que os trabalhadores da saúde acima de 60 anos, que fizeram o cadastro no site, também receberão a primeira dose do imunizante a partir deste sábado (27).

* Com Lucas Prates e Fernando Michel

