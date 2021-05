O segundo dia de vacinação contra a Covid-19 do público com comorbidades lotou os postos de saúde em Belo Horizonte. Neste sábado (8), moradores de 57 a 59 anos, completados até 31 de maio e que se encaixam na lista de condições pré-existentes, puderam tomar a primeira dose do imunizante.

No Centro de Saúde Coqueiros, por exemplo, localizado na rua Eneida 1583, no bairro de mesmo nome, na região Noroeste da capital mineira, a fila já era longa na primeira hora de funcionamento das unidades. Outros postos da cidade também registraram acúmulo de pessoas à espera da proteção.

Hoje, a aplicação do escudo contra o coronavírus acontece de forma exclusiva a pessoas com doenças crônicas que preencheram o cadastro até a última segunda-feira (3). O grupo recebe a vacina da Pfizer em pontos fixos, das 8h às 16h - veja os endereços no site da PBH.

Vacinação

Além de ter preenchido o formulário, é necessário levar, na hora da vacinação, documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Esse material deve conter o nome e o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.

"Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem os emitiu. Além disso, o cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis", destacou a prefeitura.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Leia mais:

Covid-19: BH vacina neste sábado pessoas com comorbidades de 57, 58 e 59 anos; confira locais

Minas recebe mais 100 mil doses da CoronaVac para completar imunização de idosos