Os imunizantes da Pfizer para proteção de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta segunda-feira (3).

“Na segunda quinzena as vacinas começam a chegar e serão distribuídas, como nós temos distribuído”, disse após evento no Ministério da Saúde.

No país, a aplicação da vacina foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 16 de dezembro. O cenário, no entanto, seguiu incerto depois que o governo resistiu em iniciar a imunização, mesmo diante de recomendações de especialistas.

Nesse domingo (2), uma consulta pública sobre a vacinação de crianças foi finalizada pelo governo. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, era “informar e conhecer as dúvidas e contribuições da sociedade científica e da população" sobre a imunização nessa faixa etária.

Casos em Minas

Nos últimos dois anos, a Covid-19 matou mais mineiros com até 9 anos do que todas as doenças preveníveis com vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A comparação comprova a urgência da imunização de crianças contra o coronavírus, medida defendida por médicos e cientistas.

No período, 78 crianças perderam a vida por complicações provocadas pela Covid no Estado, enquanto 62 duas morreram por pneumonia, 17 por meningite e duas por hepatite. Cabe ressaltar, no entanto, que os imunizantes disponibilizados pelo SUS não protegem contra todas as variações dessas enfermidades, que podem ser causadas por vírus, bactérias ou fungos.

