Crianças mineiras de até 11 anos que ainda não foram protegidas contra a meningite C poderão receber a dose até dezembro de 2021. A vacina meningocócica C está disponível nas unidades básicas de saúde dos municípios.

No calendário, o recomendado é que a dose seja aplicada aos três e seis meses de vida, com um reforço aos 12 meses. Caso a criança não tenha recebido na idade indicada, é ideal administrar uma dose até os 5 anos. Entretanto, os pais dos menores de 11 que ainda não foram vacinados devem procurar um posto de saúde até o fim de 2021.

Coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Josianne Dias Gusmão afirma que a estratégia de ampliação da faixa etária visa a aumentar a proteção contra a meningite. "Evitando a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos, em especial com o retorno das aulas presenciais”, complementou.

Por mais que as crianças menores de 1 ano sejam as com maior risco de adoecimento, os adolescentes e jovens adultos são os principais responsáveis pela circulação da doença. “Por isso, é tão importante garantir elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil como em adolescentes”, reforçou Josianne.

De acordo com a SES, em 2020, a cobertura vacinal para a meningocócica C (conjugada) foi de 86,43% em menores de 1 ano e de 85,79% em crianças de até 1 ano. Já em 2021, até o mês de abril, a cobertura registrada é de 81,32% em menores de 1 ano e de 76,21% em crianças de até 1 ano.

A doença

A meningite é uma doença caracterizada por um processo inflamatório nas membranas (meninges) que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A enfermidade pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas.

