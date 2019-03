A Vale informou, na noite desta quarta-feira (20), que suspendeu temporariamente e de forma preventiva as operações da mina de Alegria, em Mariana, na região Central de Minas Gerais. De acordo com a mineradora, as estruturas da mina se encontram estáveis, mas os resultados obtidos nas análises preliminares foram inconclusivos.

“Os estudos serão aprofundados e, tão logo concluídos com garantia das condições de estabilidade sob condição de stress (sic), as operações serão retomadas”, afirma a mineradora, por meio de nota. A Vale estima um impacto potencial de cerca de 10 milhões de toneladas por ano.

Mariana é o município onde ocorreu o maior desastre ambiental da história do Brasil. Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão provocou a devastação do distrito de Bento Rodrigues e de boa parte da bacia hidrográfica do rio Doce; 19 pessoas morreram.

Itabira e Ouro Preto

A Vale também teve de que suspender o lançamento de rejeitos em dois diques do Complexo de Pontal, na Mina Cauê, em Itabira, na região Central, após decisão judicial. A Justiça ainda determinou que a empresa não utilize a barragem Doutor e as outras estruturas da Mina de Timbopeba, em Ouro Preto, também na região Central. As duas decisões são da última sexta-feira (15).

Nessa segunda-feira (18), a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte autorizou a retomada das atividades da empresa na barragem de Laranjeiras, em Barão de Cocais, e do Complexo Minerário de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo, ambas na Região Central de Minas Gerais.

A mina de Brucutu é responsável por 9% da produção nacional da empresa e gera mais de R$ 225 milhões em impostos aos cofres mineiros. Segundo a Vale, a decisão não representa a retomada imediata das atividades no complexo de Brucutu, que teve a licença prévia suspensa pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (Semad). "As operações de Brucutu permanecem paralisadas aguardando os desdobramentos da referida decisão judicial no âmbito da Semad e a Vale manterá o mercado informado de quaisquer atualizações", diz o comunicado da empresa.



