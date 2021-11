O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), visitou três obras na manhã desta terça-feira (30) no Morro do Papagaio, região Centro-Sul da capital. Kalil conheceu as obras do Conjunto Habitacional Santa Lúcia, da Vila Bandeirantes e de encostas da rua Flavita Bretas.

Ele estava acompanhado do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, e o diretor-presidente da Urbel, Claudius Vinícius. Kalil reforçou a necessidade de obras de infraestrutura para a população, e criticou os anos sem que o projeto fosse tocado na região.

"Eu quero começar a ver o que foi feito aqui, agora são três obras em execução. Aqui mesmo na região já entregamos uma via e tem um conjunto habitacional também", afirmou. "Esse pessoal está passando por muito sofrimento, ainda mais nessa época que vivemos. As obras estavam paradas desde 2010, e tem muita gente precisando de ajuda aqui".

O prefeito explica que foi feito um planejamento na região, com atuação do secretário de Obas e Infraestrutura, que deve promover mudanças significativas para o dia a dia dos moradores locais, especialmente em momentos adversos, como o período chuvoso.

"O [Josué] Valadão fez toda uma programação, com encostas, recapiamento, condições de habitação. São obras muito importantes para um povo que está carente e precisando muito. Mas falar de habitação depende muito da boa vontade do Governo Federal, e nós sabemos disso. É uma situação difícil, mas é o que precisamos para entregar moradias e tirar esse povo das encostas", finalizou Kalil.

