Trinta e dois casos da variante Ômicron do coronavírus já foram identificados em Minas, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (23). Ao todo, já são 11 notificações da cepa em Belo Horizonte. O restante das ocorrências são do Sul do Estado.

Entre os casos confirmados na capital, há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional ou contato com caso confirmado da mutação, o que já configura a transmissão comunitária.

Quanto ao perfil dos pacientes, a idade variou entre 16 e 68 anos, com média de 36 anos. São 12 mulheres, 19 homens e um sem informação.

"Todos os casos são leves, não havendo necessidade de internação hospitalar. Estão em isolamento domiciliar, cumprindo os protocolos de saúde e sanitários", afirmou a SES.

Além das amostras confirmadas, a secretaria está monitorando outras 16 que, até o momento, são considerados suspeitas.

Na semana passada, três casos da mutação já haviam sido confirmados em BH. Na terça-feira (21), outras quatro ocorrências também foram registradas em Extrema, no Sul de Minas.

Monitoramento

Segundo a secretaria, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS) acompanha todas as notificações feitas pelos municípios, dando as orientações e viabilizando os recursos necessários para as medidas que devem ser adotadas para conter possíveis surtos.

"A SES enfatiza a importância das recomendações sanitárias, como o uso correto de máscaras, lavagem das mãos com frequência e evitar aglomerações", disse, em nota.

Distribuição de casos no Estado:

Extrema : 19

Belo Horizonte: 11

Maria da Fé: 1

Três Pontas: 1

Leia mais:

Minas tem 32 casos da variante Ômicron; Estado confirma transmissão comunitária em BH

BH confirma mais oito casos da variante Ômicron do coronavírus; já há transmissão comunitária