Sete novos casos da variante Delta da Covid-19 foram identificadas em Minas após análises feitas em amostras na última semana. A informação foi antecipada pela UFMG e confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quarta-feira (11).

Ao todo, já são 11 notificações da cepa originária da Índia no território mineiro. Segundo o órgão, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) segue conduzindo a investigação junto aos municípios para avaliação do histórico dos pacientes e seus contatos. “Desta forma, ainda não é possível afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no Estado”, afirmou, em nota.

Segundo a SES, as ações de vigilância genômica do coronavírus estão sendo ampliadas e é realizado um monitoramento rigoroso dos casos suspeitos da variante na tentativa de coibir a disseminação do vírus. Os estudos são feitos através de uma parceria entre a SES, a UFMG e a Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Conforme o governo estadual, o Observatório de Vigilância Genômica de Minas Gerais (OViGen-MG) realiza um acompanhamento semanal das mutações circulantes no estado, através da amostragem aleatória realizada em nove Unidades Regionais de Saúde, “escolhidas estrategicamente devido à localização geográfica no território mineiro, totalizando 180 amostras analisadas por semana”.

Além disso, o Cievs avalia se há circulação de novas variantes em outras regiões a partir do estudo dos indicadores que demonstram tendência de aumento de casos.

“Para minimizar o risco de disseminação, a SES-MG realiza monitoramento dos casos confirmados e contatos, além do apoio técnico junto às Secretarias Municipais de Saúde e Unidades Regionais de Saúde para obter mais informações para a investigação epidemiológica”, disse em comunicado.

Quatro ocorrências da mutação já haviam sido confirmados pela Secretaria de Saúde anteriormente. Eles foram computados em Belo Horizonte – dois adolescentes que voltaram do Reino Unido –, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Virginópolis, no Vale do Rio Doce.

Veja o perfil dos pacientes e o município onde a variante foi detectada:

Itabirito (Central) - mulher, 59 anos

mulher, 59 anos Montes Claros (Norte) - homem, 30 anos

homem, 30 anos Unaí (Noroeste) - mulher, 40 anos

mulher, 40 anos Unaí (Noroeste) - mulher, 24 anos

mulher, 24 anos Carangola (Zona da Mata) - mulher, 38 anos

mulher, 38 anos Divino (Zona da Mata) - homem, 49 anos

homem, 49 anos Divino (Zona da Mata) - homem, 59 anos

homem, 59 anos Belo Horizonte - homem, 12 anos

- homem, 12 anos Belo Horizonte - homem, 14 anos

- homem, 14 anos Juiz de Fora (Zona da Mata) - homem, 33 anos

homem, 33 anos Virginópolis (Rio Doce) - homem, 50 anos

*Com informações de Marina Proton

