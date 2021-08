A variante Delta do coronavírus contaminou ao menos 12 pessoas em oito cidades de Minas até o momento. Outros oito casos suspeitos seguem em investigação pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Segundo dados divulgados pela pasta, as 20 notificações foram registradas em mineiros de 12 a 75 anos.

O governo confirmou, ainda, a transmissão comunitária pela cepa no Estado em nove das 12 confirmações. “Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão da variante no Estado”, informou a pasta, em nota emitida na terça-feira (17).

De acordo com a SES, as ações de vigilância genômica do coronavírus estão sendo ampliadas, inclusive, com realização de um rigoroso monitoramento dos casos suspeitos da variante na tentativa de conter a disseminação. Os estudos são feitos através de uma parceria entre a SES, UFMG e Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Casos no Estado

Em Minas, os casos foram confirmados nas regiões Central (5), Sudeste (4), Noroeste (2) e Norte (1). Até segunda-feira (16), 11 notificações já haviam sido detalhadas pelo Estado. O 12º caso foi detectado em BH, em uma profissional do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), de 52 anos.

Veja o perfil dos pacientes e o município onde a variante foi detectada:

Itabirito - transmissão comunitária (mulher, 59 anos)

- transmissão comunitária (mulher, 59 anos) Montes Claros - transmissão comunitária (homem, 30 anos)

- transmissão comunitária (homem, 30 anos) Unaí - transmissão comunitária (mulher, 40 anos)

- transmissão comunitária (mulher, 40 anos) Unaí - transmissão comunitária (mulher, 24 anos)

- transmissão comunitária (mulher, 24 anos) Carangola - transmissão comunitária (mulher, 38 anos)

- transmissão comunitária (mulher, 38 anos) Divino - transmissão comunitária (homem, 49 anos)

- transmissão comunitária (homem, 49 anos) Divino - transmissão comunitária (homem, 59 anos)

- transmissão comunitária (homem, 59 anos) Belo Horizonte - importado (homem, 12 anos)

- importado (homem, 12 anos) Belo Horizonte - importado (homem, 14 anos)

- importado (homem, 14 anos) Juiz de Fora - importado (homem, 33 anos)

- importado (homem, 33 anos) Virginópolis - transmissão comunitária (homem, 50 anos)

- transmissão comunitária (homem, 50 anos) Belo Horizonte - transmissão comunitária (mulher, 52 anos)

Veja o perfil dos pacientes com casos suspeitos:

Santa Luzia - mulher de 42 anos

- mulher de 42 anos Itabirito - homem de 30 anos

- homem de 30 anos Vespasiano - mulher de 75 anos

- mulher de 75 anos Carangola - mulher de 54 anos

- mulher de 54 anos Montes Claros - mulher de 58 anos

- mulher de 58 anos Claro dos Poções - mulher de 47 anos

- mulher de 47 anos Uberaba - homem de 56 anos

- homem de 56 anos Ladainha - homem de 66 anos (caso importado)

Leia mais:

BH confirma terceiro caso da variante Delta do coronavírus

Brasil registra 570 casos da variante Delta do coronavírus

Após novo caso da variante Delta, secretário de Saúde confirma transmissão comunitária em Minas