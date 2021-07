O motor de um automóvel Fiat Siena pegou fogo enquanto uma mulher dirigia pelo bairro Milionários, na região do Barreiro, na manhã deste sábado (10). A motorista parou o veículo e as chamas ganharam força. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora informou que seguia pela rua Ponta Grossa quando notou a fumaça saindo do capô do carro. Ela parou, saiu do automóvel e acionou a corporação. A dona do veículol também tentou combater o fogo, mas sem sucesso.

Caso foi registrado na rua Ponta Grossa

Como o incêndio aumentou rapidamente e ganhou altura, havia risco de destruir a fiação de rede elétrica no local. No entanto, os militares conseguiram extinguir as chamas. Eles usaram cerca de 1 mil litros de água no trabalho.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a mulher não soube informar o motivo da ignição das chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o carro ficou destruído.

