Belo Horizonte terá alterações no trânsito e no transporte público para atender a população no dia de Finados, nesta terça-feira (2).

As mudanças serão informadas com cartazes e faixas nas proximidades de cemitérios, ônibus e pontos de embarque e desembarque. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, PMMG e Guarda Municipal estarão presentes nos locais.

Veja a lista do que muda para cada cemitério:

Cemitério da Saudade

- Fechamento da rua Cametá, entre as ruas Taquaril e André Favalelli. Será permitido o trânsito local;

- Implantação de mão única na rua Cametá, entre Praça Louis Braille e rua Padre Feijó, neste sentido;

- Implantação de mão única na rua Icó, entre rua Padre Feijó e Praça Louis Braille, neste sentido, formando um binário na rua Cametá com rua Icó;

- Implantação de mão única na rua André Favalelli, entre rua Jaraguá e rua Cametá, neste sentido;

- Implantação de ponto de táxi na Rua André Favalelli, entre Ruas Cametá e Marquês de Barbacena, neste sentido;

Transporte Coletivo

Será implantado um ponto de embarque e desembarque de passageiros na rua Icó, próximo ao número 400, para atender a linha 9801 (Saudade/Santa Cruz), no sentido Bairro/Centro. Todos os outros pontos de ônibus situados no entorno e nas proximidades do cemitério manterão seu funcionamento normal.

As seguintes linhas atendem o Cemitério da Saudade: 901 (Circular Leste), 9030 (Castanheiras/Centro), 9201 (Baleia/Nova Granada), 9208 (Taquaril/Conjunto Santa Maria), 9412 (Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio), 9503 (Taquaril/Jaraguá), 9801 (Saudade/Santa Cruz) e 9803 (Taquaril/Palmares).

Confira os seguintes desvios nos itinerários:

9801

Sentido Santa Cruz/Saudade: rua Taquaril, Praça Louis Braille, rua André Favalleli, Rua Marquês de Barbacena, rua Padre Feijó;

Sentido Saudade/Santa Cruz: rua Padre Feijó, rua Cametá, Praça Louis Braille, rua Juramento;



9208

Sentido Santa Maria/Taquaril: Sem alteração;

Sentido Taquaril/Santa Maria: rua Demétrio Ribeiro, rua Padre Feijó, rua Cametá, Praça Louis Braille, rua Juramento;



9412

Sentido Padre Eustáquio/Taquaril: Sem alteração;

Sentido Taquaril/Padre Eustáquio: rua Demétrio Ribeiro, rua Padre Feijó, rua Cametá, Praça Louis Braille, rua Juramento;

Cemitério do Bonfim

- Implantação de mão única na rua Mariana, entre rua Sete Lagoas e rua Bonfim, nesse sentido;

- Implantação de sentido único na rua Bonfim, entre rua Mariana e rua Jaguarão, nesse sentido;

- Implantação de sentido único na rua Arceburgo, entre rua Bonfim e rua do Serro, nesse sentido;

- Implantação de sentido único na rua Jaguarão, entre rua Bonfim e rua Serro, nesse sentido;

- Implantação de sentido único na rua Sete Lagoas, entre rua Bonfim e rua Além Paraíba, nesse sentido;

- Implantação de mão única na rua Fortaleza, entre rua Bonfim e rua Ildeu Gramiscelli;

- Proibir estacionamento nas vias no entorno do cemitério;

- Desativar ponto de ônibus na porta do velório do Cemitério, garantindo assim melhor fluidez no local;

- Isolar a rua Dalva para montagem de barracas de flores;

- Isolar espaço na porta do cemitério para comerciantes.

Transporte Coletivo

Será alterado o itinerário da linha 9415 (Bonfim - Nossa Senhora De Fátima), conforme descrito abaixo:

Sentido Centro/Bairro: rua Bonfim, rua Paquequer, avenida Dom Pedro II, rua Mariana (à direita), rua Bonfim, ponto final;

Sentido Bairro /Centro: Ponto final, rua Bonfim, rua Serro, rua Arceburgo, rua Caparaó, rua Jaguari, av. Dom Pedro II;

Cemitério da Paz

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito irão monitorar e auxiliar os motoristas e pedestres na região. Será Implantada sinalização/canalização nas pistas da av. Pres. Carlos Luz com a finalidade de redução de velocidade proporcionando maior segurança aos visitantes. Linhas que atendem o cemitério: 64, 3301A, 3301B, 3302A, 3302B e 3503A.

Cemitério Parque da Colina

- Implantação de mão única de direção na rua Cândido de Souza, entre rua Tupan e rua Paraju, nesse sentido;

- Implantação de mão única de direção na rua Paraju, entre rua Cândido de Souza e rua Palmeira Imperial, nesse sentido;

- Implantação de mão única de direção na rua Palmeira Imperial, entre rua Paraju e rua dos Angelins, nesse sentido;

- Implantação de mão única de direção na rua dos Angelins, entre rua Palmeira Imperial e rua Santarém, nesse sentido;

Opções de acesso ao Cemitério Parque da Colina

Chegada

1ª opção

Via rua Cândido de Souza: av. Amazonas, rua Engenheiro Felipe Caldas, rua Cândido de Souza, rua Paraju, rua Palmeira Imperial, rua dos Angelins.

2ª opção

Via avenida Teresa Cristina: av. Teresa Cristina, av. Benjamim Flores, rua Jornalista João Bosco, rua Tombador, rua Régia, rua Guaporé, rua Tupan, rua Cândido de Souza, rua Vinhático, rua Palmeira Imperial, rua dos Angelins

Saída

1ª opção

Via rua Cândido de Souza: ..., rua Santarém, rua Cândido de Souza, rua Engenheiro Felipe Caldas, av. Amazonas, ...

2ª opção

Via avenida Teresa Cristina:..., rua Santarém, rua Jornalista João Bosco, av. Benjamim Flores, av. Teresa Cristina, ...

Tanto em direção ao Cemitério Parque da Colina, quanto no sentido oposto, a melhor opção é pela avenida Teresa Cristina, que possui trânsito menos intenso.

Transporte Coletivo

As linhas com destino ao cemitério são as seguintes:

202 - Estação Vila Oeste;

206 - Circular Oeste;

4201 - Alto Caiçara / Nova Cintra;

9205 - Nova Vista / Nova Cintra;

9250 - Caetano Furquim / Nova Cintra - Via Savassi;

2980 (DEER-MG) - Eldorado / Vista Alegre.

Cemitérios Bosque da Esperança e da Consolação

Alguns locais na área de abrangência dos dois cemitérios serão reservados com a proibição de estacionamento em função do raio de giro de ônibus, acomodação de veículos para acesso aos locais e ampliação da capacidade da via para trânsito de veículos. São elas:

Rua Aldemiro Fernandes Torres oposto ao nº 2150;

Rua José Gomes Domingues entre o nº 85 e rua José Carcheno;

Via de saída Bosque da Esperança;

Rua Tipuana entre rua Quatro e rua Solanum;

Rua Aldemiro Fernandes Torres entre rua Maria Martins e rua Marte;

Rua Mercúrio com rua Urano;

Rua Urano com rua Mercúrio;

Rua Aldemiro Fernandes Torres entre rua Marte e rua Tipuana;

Rua Saturno com rua Mercúrio;

Rua Mercúrio com rua Saturno.

Transporte Coletivo

As linhas 737 (Est. Vilarinho/Jaqueline); 738 (Est. Vilarinho/C. Zilah Spósito); 739 (Est. Vilarinho/Jaqueline 2ª Seção- Frei Leopoldo) terão seus itinerários alterados conforme abaixo:

Sentido Estação Vilarinho/Bairro: Sem alteração;

Sentido Jaqueline/Estação Vilarinho: rua Aldemiro Fernandes Torres, rua Saturno, rua Mercúrio, rua Aldemiro Fernandes Torres.

Pontos alterados

Rua Aldemiro Fernandes Torres, 961;

Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1165;

Rua Tipuana, 530.

Os usuários deverão utilizar as linhas 63 (Estação Venda Nova/Lagoinha), 64 (Estação Venda Nova/Assembleia Via Carlos Luz) e 6350 (Estação Vilarinho/Estação Barreiro Via Anel Rodoviário), além do Metrô e desembarcar na Estação Vilarinho. Da estação, eles poderão utilizar as linhas 738 (Estação Vilarinho/ Cj. Zilah Spósito), 737 (Estação Vilarinho/ Jaqueline A) ou 739 (Estação Vilarinho/ Frei Leopoldo via Conjunto Zilah Spósito) e descer na rua Aldemiro Fernandes Torres, em frente aos cemitérios Bosque da Esperança e da Consolação.

