Três cidades mineiras registraram temperaturas abaixo de 0°C e outras 23 tiveram mínimas abaixo de 10°C nesta sexta-feira (30), o que também é considerado um parâmetro de frio intenso mesmo para o inverno, conforme especialistas.

O resultado da onda de termômetros em baixos índices pode ser visto em fotografias divulgadas por moradores e pelas prefeituras dessas localidades. Em algumas, a coloração branqueada da vegetação, causada pelas geadas, chama a atenção.

Em outras, as frágeis plantas cobertas por cristais de gelo, também devido ao mesmo sistema, são imagens bonitas de serem vistas. Há, aindo, solo com uma fina superfície de água congelada. Veja as imagens ao redor do Estado na galeria abaixo.

