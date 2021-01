O comércio não essencial estará fechado a partir desta segunda-feira (11) em Belo Horizonte. A medida foi tomada diante do aumento do número de infectados pela doença na capital mineira, levando em consideração os índices monitorados durante a pandemia da Covid-19, como o número médio de transmissão por infectado (RT) e as taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria.

As restrições foram publicadas em um decreto na última sexta-feira (8), no Diário Oficial do Município. Segundo o documento, os serviços considerados não essenciais ficam suspensos por tempo indeterminado. Durante o período, os estabelecimentos estão sujeitos à fiscalização de averiguação ao cumprimento das medidas, que visam frear o novo coronavírus na cidade.

Na quarta-feira (6), o prefeito Alexandre Kalil afirmou que a decisão foi tomada por ele em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 do município por conta do número crescente de casos da doença após as festas de fim de ano. “Nós chegamos no limite da Covid-19. Nós avisamos, tentamos avisar, tentamos manter mais quase dez dias a cidade aberta, quando os números eram perigosos, mas tínhamos pelo menos uma expectativa de responsabilidade. Nós chegamos nos três velocímetros no vermelho. Fui orientado, tivemos uma longa reunião e determinamos que a cidade estará com os serviços essenciais abertos e com todo o resto fechado”, disse, na ocasião.

Durante o comunicado, ele informou ainda que, além dos serviços essenciais, praças públicas e o zoológico, com agendamento, poderão permanecer abertos.

Veja o que pode funcionar a partir desta segunda:

- Padaria e lanchonete: de 5h às 22h

- Comércio varejista de laticínios e frios: de 7h às 21h

- Açougue e peixaria: de 7h às 21h

- Hortifrutigranjeiros: de 7h às 21h

- Minimercados, mercearias e armazéns: de 7h às 21h

- Supermercados e hipermercados: de 7h às 22h

- Artigos farmacêuticos: sem restrição de horário

- Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula: sem restrição de horário

- Comércio varejista de artigos de óptica: sem restrição de horário

- Artigos médicos e ortopédicos: sem restrição de horário

- Tintas, solventes e materiais para pintura: de 7h às 21h

- Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem: de 7h às 21h

- Madeireira: de 7h às 21h

- Material de construção em geral: de 7h às 21h

- Combustíveis para veículos automotores: sem restrição de horário

- Peças e acessórios para veículos automotores: de 8h às 17h

- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP): sem restrição de horário

- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista listado nesta relação: 5h às 17h

- Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários: sem restrição de horário

- Casas lotéricas: sem restrição de horário

- Agência de correio e telégrafo: sem restrição de horário

- Comércio de medicamentos para animais: sem restrição de horário

- Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020: sem restrição de horário

- Atividades industriais: sem restrição de horário

- Restaurantes, desde que em sistema de delivery ou retirada na porta: sem restrição de horário

- Banca de jornais e revistas: sem restrição de horário

- Atividades acima, em funcionamento no interior de shopping centers, galerias de loja e centros de comércio: deverão ser observados os horários de cada atividade

Não podem funcionar:

- Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

- Boates, danceterias, salões de dança

- Casas de festas e eventos

- Feiras, exposições, congressos e seminários

- Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

- Cinemas e teatros

- Clubes de serviço e de lazer

- Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

- Clínicas de estética e salões de beleza

- Parques de diversão e parques temáticos

- Bares, restaurantes e lanchonetes

- Eventos em propriedades e logradouros públicos

- Feiras em propriedade

- Circos e parques de diversões

