As vendas da ivermectina – medicamento indicado contra infestações por parasitas, como piolhos e sarna – cresceu 200% durante a pandemia, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Minas (Sincofarma).

Alheios aos alertas de que não há comprovação científica da eficácia do remédio no combate à Covid-19, os mineiros têm esgotado os estoques das drogarias. A venda sem receita do chamado 'kit Covid' – ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina – é infração sanitária. Saiba mais na reportagem de Luiz Augusto Barros e confira o comentário do editor do Portal Hoje em Dia, Renato Fonseca.

