O pedido de cassação do mandato do vereador Bim da Ambulância (PSD) foi arquivado pela presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Nely Aquino (Podemos). A ação, movida pelo advogado Mariel Marra, alegava quebra de decoro por algumas condutas do parlamentar.

Uma delas foi a postagem de uma foto nas redes sociais de Bim, seminu, utilizando um vaso sanitário. Além disso, o pedido destacava um vídeo publicado pelo vereador em que ele participa de um racha, considerado prática ilegal, em Vespasiano, na Grande BH, e o sorteio de um veículo sem autorização do Ministério da Economia.

Para Aquino, não existem elementos para o colocar o pedido em votação no plenário, já que “os fatos indicados versam sobre a vida privada do parlamentar, sem vinculação com a imagem institucional da CMBH, além de não se enquadrarem em condutas vedadas pelo Código de Ética Parlamentar”, segundo informa o documento da decisão.

Consultado sobre o arquivamento, Bim da Ambulância declarou que o pedido foi uma tentativa de distorcer fatos. "A decisão foi pela legitimidade em exercer o meu papel de ser vereador e poder compartilhar com as pessoas quem eu sou na minha vida pessoal, porque ali é a minha rede social", conclui o parlamentar.

O Hoje em Dia procurou o autor do pedido de cassação e não obteve retorno até o fechamento dessa reportagem. Segundo a Câmara Municipal, a decisão foi assinada por Nely Aquino do último sábado (7) e não cabe recurso.

Leia mais:

Após denúncias de irregularidades, vereadores de BH fazem visitas técnicas aos Cersams

Comissão da Câmara dos Deputados aprova 'distritão' e volta das coligações

Justiça de BH nega pedido de vínculo trabalhista de motorista de empresa de app