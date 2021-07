A Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será interditada, nos dois sentidos e em horários específicos, a partir desta quarta-feira (28). Conforme informou a prefeitura do município, o bloqueio será realizado no fim da noite até o início da manhã seguinte. A mudança ocorre até sábado (31). Obras de duplicação do Viaduto Beatriz serão realizadas no local.

O cronograma foi antecipado pela administração municipal como forma de acelerar os trabalhos e melhorar o fluxo de trânsito na região. A interdição será necessária para a realização do lançamento de vigas e feita nos sentidos Belo Horizonte e Betim.

Veja o cronograma:

Quarta-feira (28): Interdição de 21h às 05h do dia 29;

Quinta-feira (29): Interdição de 21h às 05h do dia 30;

Sexta-feira (30): Interdição de 21h às 07h do dia 31.

Durante a interdição, a via será sinalizada. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon) orienta que os condutores redobrem a atenção neste período. "Para evitar retenções em horários de pico, os motoristas devem buscar rotas alternativas na região. Agentes de trânsito farão o monitoramento constante do trecho", informou.

Viaduto Beatriz

Localizado na avenida João César de Oliveira sobre a Via Expressa de Contagem, o viaduto é um dos pontos mais intensos do município. Cerca de 80 mil veículos transitam diariamente pelo trecho, que tem expressiva circulação de caminhões e carretas.

A previsão é que a obra de duplicação seja entregue no segundo semestre deste ano.

