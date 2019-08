Após o recebimento de cerca de 112 denúncias contra flanelinhas que estavam extorquindo motoristas na região hospitalar, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, 23 suspeitos foram abordados e multados nesta quarta-feira (28) durante uma operação da Guarda Municipal da capital com o apoio das polícias Militar (PM) e Civil (PC).

Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, a operação foi desencadeada em uma região do bairro Santa Efigênia, onde estavam concentradas as denúncias recebidas por meio do aplicativo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o BH App voltada para o combate à atuação de flanelinhas na área hospitalar, no bairro de Santa Efigênia.

"A operação autuou 23 indivíduos que se encontravam em situação irregular. Eles tiveram o prontuário consultado pelos agentes no próprio local, para verificar se havia algum foragido da Justiça. Como não havia, todos foram liberados e deverão prestar esclarecimentos na delegacia, posteriormente", conclui a nota.

A multa para a prática dessa infração é de R$ 2.030.

Leia mais:

Aplicativo da PBH permite denunciar, em tempo real, ação extorsiva de flanelinhas

Projetos da Guarda Municipal prendem 120 pessoas de janeiro a abril em BH

Quinze flanelinhas são presos durante clássico entre América x Cruzeiro no Independência