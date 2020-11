Os vizinhos do prédio que tombou no bairro Ponte Alta, em Betim, na Grande BH, foram autorizados pela prefeitura do município a retornar para casa a partir desta sexta-feira (27), um dia depois da conclusão da demolição do imóvel.

Segundo o executivo municipal, engenheiros da Defesa Civil concluem os trabalhos de perícia nas residências vizinhas ao edifício. Até o início da tarde desta 11h desta sexta, apenas três das 15 famílias ainda não haviam comparecido aos imóveis para vistoria.

Uma equipe de operadores da empresa contratada para demolição do prédio trabalha no local para eliminar um ponto de risco identificado entre os escombros durante a avaliação desta manhã.

No final do processo, as máquinas serão recolhidas para que a Cemig reinstale a fiação de alta tensão no local. A energia elétrica já foi completamente restabelecida no bairro.

Demolição

A demolição do prédio foi concluída na tarde dessa quinta-feira (26) após mais de sete horas de trabalho. O edifício tombou no último dia 17, deixando 15 famílias desalojadas por conta do risco de a estrutura desabar.

Na operação, cinco máquinas foram usadas e mais de 50 pessoas mobilizadas, entre trabalhadores da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Transbetim. a Guarda Municipal permanecerá no local para garantir a segurança no entorno.

