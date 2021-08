As aulas presenciais em faculdades e universidades de Belo Horizonte poderão voltar a partir de segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Um decreto com as novas regras será publicado neste sábado (21) no Diário Oficial do Município (DOM).

Na capital, havia uma previsão de que a retomada ocorresse a partir de setembro, o que daria mais tempo às adequações por parte das instituições e garantiria aos alunos um retorno mais seguro, pois, até o início do mês que vem, toda a população de 18 a 27 anos – principal faixa etária do público universitário – estará imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid.

Atualmente, o aprendizado nas salas de aula está autorizado para estudantes da educação infantil ao ensino médio. Na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito de BH, Alexandre Kalil, reforçou que as unidades de educação não serão fechadas em decorrência da pandemia, como ocorreu em março do ano passado.

O chefe do Executivo também antecipou que o número de alunos nas salas irá aumentar. "Vamos dobrar o número de alunos. Escola, diferentemente do que foi no início da pandemia, porque temos estudos, será a última coisa que vai fechar em Belo Horizonte", afirmou, em entrevista à TV Globo.

