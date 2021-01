Os professores serão incluídos em grupos prioritários durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante entrevista à rádio Itatiaia, nesta segunda-feira (18).

De acordo com o chefe do executivo estadual, a categoria irá integrar o público-alvo da imunização. Ainda não há informação sobre em qual grupo os profissionais serão incluídos.

"Com toda certeza. O Ministério da Saúde está para publicar como será esse calendário e o professor, por estar em contato com um grande número de pessoas, vai ser, com certeza, uma prioridade", disse.

Mais cedo, Romeu Zema informou, por meio das redes sociais, que a imunização no estado deve começar às 17h de hoje. As 561 mil doses devem chegar por volta das 16h a Belo Horizonte, na Rede de Frio, na Gameleira, na região Oeste. De lá, as vacinas serão distribuídas às 28 regionais de saúde do Estado.

Para a definição do 1º lote, o Ministério da Saúde levou em conta as 38.578 pessoas com 60 anos ou mais que estão em asilos; 1.160 pessoas com deficiência que estão em instituições de apoio; 7.878 pessoas da população indígena em terras demarcadas e 227.472 trabalhadores da saúde.

Volta às aulas em BH

O início da imunização, nesta fase inicial, ainda não garante a volta das aulas presenciais em Belo Horizonte. Com casos de Covid-19 em alta e sobrecarga nas internações, a retomada das atividades depende da redução da circulação do vírus e de um alívio no sistema de saúde da metrópole, sobretudo na terapia intensiva.

Em entrevista ao Hoje em Dia, o membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Belo Horizonte e infectologista, Estevão Urbano, destacou que a metrópole trata a volta às aulas como uma das prioridades na reabertura da cidade. “Mas temos que considerar uma série de fatores. Um deles é a taxa de novos contaminados por cem mil habitantes”, frisou.

De acordo com a prefeitura, esse índice atingiu 338,6 no acumulado das últimas duas semanas (até 16 de janeiro) - bem diferente de setembro, quando chegou a 79 novas infecções para cada grupo de cem mil. Na época, os médicos do comitê disseram que as faculdades poderiam retornar se a taxa chegasse a 50 por cem mil. Já os ensinos médio e fundamental, respectivamente, 25 e 5.

“Se os indicadores (incidência e leitos) apresentarem margem de segurança, o retorno poderá acontecer. Porém, ainda é impossível precisar a data”, afirma a PBH.

Coronel Fabriciano

Alunos da educação infantil e ensino fundamental de Coronal Fabriciano, no Vale do Aço, voltaram às aulas presenciais alternadas nesta segunda. Apenas menores de 4 anos, que frequentam creches, continuarão em casa. A medida atinge cerca de 7 mil estudantes. Os matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) também fazem parte da retomada.

Em novembro do ano passado, alunos de cinco escolas, do 6º ao 9º anos, retornaram ao ensino de forma experimental, o que serviu de parâmetro para a decisão de retomar as aulas nas escolas presencialmente. A Secretaria de Governança Educacional destacou que o resultado obtido foi positivo.

