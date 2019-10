O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou a nomeação de mil novos professores para a rede estadual de ensino do Estado. O comunicado foi feito nesta terça-feira (15), dia em que se celebra o Dia do Professor. Nas redes sociais, onde divulgou um vídeo parabenizando todos os docentes e anunciando as nomeações, o chefe do executivo de Minas informou que, agora, o Estado completa mil vagas preenchidas no ensino. Segundo ele, foram nomeados os professores classificados nos concursos realizados em 2014 e 2017.



Clique aqui e confira a relação dos nomeados.

Assista ao vídeo do comunicado:

Dia dos Professores, dia de celebrar os profissionais que formam nossas crianças e jovens. Aproveito a data para anunciar a nomeação de mil novos profissionais da rede estadual de ensino, que aguardavam essa notícia desde que foram classificados nos concursos de 2014 e 2017. pic.twitter.com/P9Iqw79pI9 — Romeu Zema (@RomeuZema) October 15, 2019

"O meu governo, eu quero deixar claro, é um governo que valoriza muito a educação. Porque na minha família isso sempre foi muito valorizado", declarou o governador na web. "Educação, eu sei, dá resultado", prosseguiu. Zema fez o anúncio ao lado da Secretária de Estado de Educação, Julia Figueiredo Goytacaz Sant'Anna, que também destacou o que tem feito nos últimos meses para melhorar o ensino em Minas. "Nós temos trabalhado muito para melhorar as condições de infraestrutura e as condições de funcionamento de cada uma das escolas", apontou.



Melhoria



No fim de setembro, Zema lançou a segunda etapa do Programa de Revitalização de Escolas Estaduais de Minas Gerais – Mãos à Obra na Escola, e informou que o Estado vai reformar 210 escolas públicas de 137 municípios de todas as regiões de Minas. Nesta fase do programa serão investidos R$ 28,7 milhões.



