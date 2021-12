O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti anunciam, nesta sexta-feira (17), R$ 206,4 milhões em recursos para redução da fila de espera pelas cirurgias eletivas em todo o Estado.

O programa “Opera Mais, Minas Gerais”, conforme o executivo estadual, tem o objetivo diminuir a demanda represada por causa da pandemia da Covid-19. A solenidade delançamento ocorre nesta manhã no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte.

De acordo com o governador, também serão liberados R$ 160 milhões para aquisição ou modernização de 100 tomógrafos de unidades de saúde em todas as regiões mineiras.

Covid

Em Minas, quase 2,5 milhões de pessoas ainda não completaram o esquema vacinal contra o novo coronavírus. Para conscientizar os mineiros sobre a importância de completar o ciclo de imunização, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) lançou, na quinta-feira (16), uma campanha para convocar a população a tomar a segunda dose ou a dose de reforço da vacina contra o coronavírus.

Baccheretti, convocou os mineiros para procurarem o posto mais perto de casa e concluir a vacinação contra a Covid-19. “É de extrema importância que quem não tomou a segunda dose da vacina ou já está no tempo de tomar o reforço procure a unidade de saúde mais próxima para fechar o ciclo. Somente assim vamos diminuir a circulação do vírus e, consequentemente, internações, mortes e manter o sistema hospitalar em condições estáveis de atendimento à população. Vamos passar um Natal e um Réveillon imunizados, tranquilos e com saúde”, ressaltou.

Nesta semana mais de 82% da população mineira com mais de 12 anos, que são as pessoas aptas a tomar a vacina, finalizaram o esquema de imunização. Os que estão vacinados com a primeira dose ou dose única representam 91,4% desse público.

Leia também:

Estudo revela desigualdades no acesso a tratamento do câncer de mama no Brasil

Com 20 mil pessoas com dose em atraso, Betim faz mutirão de vacinação contra a Covid neste sábado