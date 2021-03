Os pais do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo estadual na manhã deste domingo (28).

Pelas redes sociais, Zema comemorou a imunização do pai, Ricardo, de 78 anos, e da mãe, Maria Lúcia, de 77. A vacinação foi realizada na semana passada. “Chegou a vez deles! Papai e minha mãe tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na última semana", disse em publicações no Twitter e no Instagram.

O governador do Estado também disse estar esperançoso com a aceleração do envio de novas remessas para continuidade da "maior operação de vacinação da história". "Com a chegada das últimas doses em Minas, vamos começar a imunizar os idosos de 65 a 69 anos. Esperamos que em breve possamos ampliar o público e vacinar novos grupos”, concluiu.

Em Minas, 1.182.035 pessoas já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda aplicação são 454.441, segundo dados do Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização no Estado.

Até o momento, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 3.645.330 vacinas, sendo 2.648.596 distribuídas aos municípios.

