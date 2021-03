O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), convocou uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, marcada para a manhã desta quinta-feira (11). O encontro acontece em meio às denúncias de possíveis casos de “fura-filas” de servidores da SES na vacinação contra a Covid-19, que incluem, inclusive, o chefe da pasta.

Nessa quarta-feira (10), o chefe do Executivo usou o Twitter para falar sobre a polêmica. "Desde as primeiras informações sobre a vacinação de servidores estaduais fora dos grupos prioritários, determinei a imediata abertura de investigação pelos órgãos de controle interno do Estado para apurar possíveis irregularidades", publicou.

Em reunião especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada ontem, o secretário admitiu ter recebido a dose para dar o exemplo e pela atuação no combate à pandemia, que inclui visitas aos hospitais.

Insatisfeitos com a justificativa, deputados entraram com um requerimento para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a imunização de pessoas fora do grupo prioritário. O pedido foi feito pelo deputado Ulysses Gomes (PT). O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também investiga irregularidades.

Nas redes sociais, Zema defendeu que os atos de governo devem ser pautados pela transparência e correção. "É um princípio da minha gestão do qual não abro mão", finalizou. A reunião com Carlos Eduardo, que será fechada para a imprensa, consta na agenda oficial do gestor.

Os atos de governo devem ser públicos e praticados com a máxima transparência e correção. É um princípio da minha gestão do qual não abro mão. — Romeu Zema (@RomeuZema) March 10, 2021

Leia mais:

CPI vai investigar secretário de Saúde e servidores por suspeita de 'furar fila' da vacinação

Zema determina investigação sobre supostos 'fura-filas' e envia lista de servidores vacinados à ALMG