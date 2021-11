Como parte da missão oficial de Minas Gerais no Reino Unido, o governador Romeu Zema (Novo) se reuniu, nessa terça-feira (9), com o enviado comercial do Primeiro Ministro para o Brasil, Marco Longhi, na sede do governo britânico, em Londres.

Segundo o Estado, o encontro teve como objetivo estreitar as relações entre as nações e fortalecer a atuação em relação à atração de investimentos sustentáveis, impulsionada pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).

“Estar aqui em um lugar tão significativo, tendo a oportunidade de debater sobre nosso Estado, nossa política e estabelecer futuras parcerias é uma oportunidade ímpar”, afirmou o governador.

Zema conheceu as estruturas físicas do governo britânico, passando pelo Old Admiralty Building (edifício do Antigo Almirantado), que, no passado, recebeu alguns dos mais famosos personagens da história mundial, como o ex-primeiro ministro Winston Churchill e o autor de James Bond e o ex-oficial da inteligência naval, Ian Fleming. O governador também esteve no prédio do Ministério do Comércio Exterior (Foreign, Commonwealth & Development Office), hoje sob comando de Liz Truss.

Parceiros

Também nessa terça-feira, a Anglo American, sediada em Londres, anunciou, junto ao governador, novo aporte de investimentos de R$ 4,4 bilhões em projetos no Estado.

Nesse contexto, Marco Longhi, que também é membro do Parlamento, reafirmou a disposição do Reino Unido em investir em Minas Gerais. “Estamos abertos para negócios. O Reino Unido possui centros incontestáveis de excelência e finanças, sendo Londres sua capital global. Queremos ser parceiros preferenciais na implementação de sua economia”, garantiu.

Investimentos sustentáveis

Na avaliação do enviado comercial, a pauta sobre energia renovável e mudanças climáticas é comum a todos os países e a iniciativa privada é importante aliada nestas ações de sustentabilidade.

“Vejo isso como uma oportunidade de negócios, em que o setor privado pode pôr em prática sua capacidade de inovar e fornecer as soluções que o planeta precisa. Gostaria de parabenizar o governador por sua visão em relação a Minas e pelos recentes compromissos climáticos assumidos. Acredito que isso complementa seus planos para o estado”, completou Longhi.

Também na terça, o governador seguiu em reuniões com Marco Longhi. Dentro da pauta voltada ao compromisso assumido pelo Estado na campanha do Race to Zero, de zerar as emissões de carbono líquido estaduais, eles acompanharam a apresentação de um projeto de uma empresa do setor alimentício. O empreendimento, que tem fábrica no Norte de Minas, busca formas de reduzir as emissões de gás carbônico. A apresentação também foi aberta a outros empresários brasileiros sediados em Londres e aos ingleses.

COP26

Nesta quarta-feira (10), Zema segue para Glasgow, na Escócia, onde fará a abertura, na quinta (11), de um painel sobre Cidades, Regiões e Espaços Organizados. O objetivo é discutir e avançar em ações adotadas por cidades, comunidades e regiões.

(*) Com informações da Agência Minas

