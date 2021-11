O governador Romeu Zema (Novo) divulgou nesta terça-feira (30) a data de pagamento do salário dos servidores mineiros em dezembro. O chefe do executivo confirmou a data pelas redes sociais, e valorizou a sequência de pagamentos em dia do Estado.

"Depois de quase 6 anos de atrasos, pelo 5° mês consecutivo os servidores estaduais, ativos e aposentados, vão receber os salários em dia, no 5º dia útil de dezembro: 7/12", confirmou Zema.

Na publicação, o governador criticou a gestão anterior, que não teria honrado o compromisso com os servidores. Zema afirmou que trata-se de "um compromisso que é obrigação". "Equilibrando as contas e arrumando a casa, Minas está saindo do vermelho e entrando de novo nos trilhos com gestão de verdade", explicou.

Em outubro, o Governo de Minas já tinha anunciado também o pagamento do 13º salário, que será depositado a todos os servidores em parcela única no dia 15 de dezembro. O valor da folha em Minas é de aproximadamente R$ 3,1 bilhões, sem considerar encargos patronais.

O governo ainda estima que R$ 2,5 bilhões sejam injetados na economia estadual até o fim do ano.

