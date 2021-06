O governo de Minas Gerais prepara um novo calendário para a vacinação dos próximos grupos contra a Covid-19. As datas seguirão de acordo com o fornecimento de novas doses por meio do Ministério da Saúde, conforme informou o governador Romeu Zema, na manhã desta terça-feira (8) em entrevista à Rádio Itatiaia.

“Nosso secretário (Fábio Baccheretti) está fazendo um calendário para Minas. Vale lembrar que todo o Brasil está caminhando na mesma velocidade. Algumas cidades, devido ao critério da pasta adotado na distribuição, têm avançado mais rápido em algumas fases. Mas estamos solicitando uma equalização para que todos caminhem da mesma forma”, disse o chefe do executivo estadual.

Caso o Ministério da Saúde siga o cronograma de entrega de vacinas, Zema acredita que toda a população mineira acima de 18 anos será imunizada contra a doença até outubro deste ano. “Queremos que até outubro, se possível, todo mineiro acima de 18 anos esteja vacinado. Mas isso está atrelado ao fornecimento de vacinas. Se nada de errado acontecer, até outubro é provável que isso ocorra”, avaliou.

O governador disse, ainda, que deve receber a primeira dose da vacina na próxima semana, em Belo Horizonte. Aos 56 anos, Zema pode ser imunizado na capital mineira a partir desta sexta-feira (11). ”Como estarei viajando para o Vale do Jequitinhonha, na quinta e na sexta, provável que a minha (vacinação) fique para a próxima semana. Vou estar em BH e já estou enquadrado, então muito provavelmente vacinarei com a vacina que estiver disponível no dia”, concluiu.

