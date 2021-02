O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu, nesta terça-feira (23), em Brasília, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir apoio do governo federal nos reparos aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias.

"Trouxemos uma lista de rodovias e vias que foram afetadas e que precisam de uma reparação urgente. E solicitamos verba do governo federal para que possamos realizar esses reparos com a maior agilidade possível", afirmou o governador.

Até o momento, segundo a Defesa Civil, o estado contabiliza 9.813 desalojados, 1.364 desabrigados. Vinte e uma pessoas morreram em decorrência das chuvas.

Segundo Rodrigo Pacheco, o governo abriu crédito extraordinário de R$ 450 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional e parte do recurso será destinada aos municípios atingidos pelas chuvas em Minas.

A Zona da Mata foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes. Somente em Carangola são, até o momento, 35 desabrigados e cerca de 1.100 desalojados. Em Santa Maria de Itabira, na região Central, seis pessoas perderam a vida após deslizamento de terra.