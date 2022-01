Quem quiser visitar o Zoológico de Belo Horizonte, o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco não precisa mais fazer agendamento prévio. A medida já começa a valer nesta terça-feira (4). Além disso, os espaços administrados pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica também terão o horário de funcionamento ampliado, de terça-feira a domingo.

A exigência de vacinação contra a febre amarela continua em vigor para acesso às áreas do Zoológico. De acordo com a PBH, o visitante deverá apresentar o comprovante ou assinar declaração, disponibilizada no local, de que já se encontra imunizado há, pelo menos, 10 dias. As crianças menores de 9 meses, por não poderem ser imunizadas contra a doença, não podem acessar os espaços.

Com a nova medida, a entrada de ônibus e vans nos espaços também volta a ser permitida, e deve ser realizada exclusivamente pela Portaria 2, na avenida Antônio Francisco Lisboa, 2.600, no bairro Serrano. Além disso, as orientações para prevenção da Covid-19 e o uso obrigatório de máscaras nos espaços continuam valendo.

A Fundação de Parques ressalta, ainda, que durante o mês de janeiro há um aumento significativo no número de pessoas nos espaços da Zoobotânica. O órgão recomenda que a população se programe para chegar cedo, e evitar filas.

Febre Amarela

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, os macacos não transmitem a febre amarela aos humanos. Os animais atuam apenas como bioindicadores da presença do vírus, permitindo ao poder público adotar as medidas preventivas e de controle a fim de evitar a propagação do vírus.

Confira como é o esquema vacinal contra a doença:

Crianças, ao completarem 9 meses de vida, devem tomar 1 (uma) dose;

Crianças, ao completarem 4 anos de idade, devem tomar a dose de reforço;

Pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem tomar 1 (uma) dose;

Pessoas que receberam apenas 1 (uma) dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade devem tomar 1 (uma) dose de reforço.

Serviço

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até 16h

terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até 16h Endereço: Portaria 1 - avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Bandeirantes / Portaria 2 - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600, Serrano

Portaria 1 - avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Bandeirantes / Portaria 2 - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600, Serrano Entrada: o valor varia de acordo com o dia da semana, mais detalhes podem ser consultados neste link.

