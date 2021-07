Crianças e adultos podem participar da segunda edição do curso de férias sobre educação ambiental, que será oferecido, a partir de segunda-feira (12), por 24 instituições de conservação do meio ambiente, entre elas o Jardim Zoológico de Belo Horizonte. A programação, on-line e gratuita, vai até 1º de agosto e pode ser vista aqui.

De acordo com a Prefeitura de BH, o tema deste ano são as espécies ameaçadas de extinção contempladas no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab), que promove o curso, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Entre elas, estão sauim-de-coleira, sagui-da-serra-escuro, onça-pintada, tamanduá-bandeira, jacucaca, jacutinga, tubarão-lixa, tubarão-mangona, cachorro-vinagre e a jararaca-da-ilha-vitória.

Na capital, o zoo vai oferecer a atividade “Nessa mata tem cachorro?”, que apresentará o cachorro-do-mato-vinagre, um dos canídeos silvestres brasileiros ameaçados de extinção. O conteúdo será exibido no dia 30 de julho. “A atividade consiste em um vídeo educativo que apresentará as características, hábitos, alimentação, local onde vive, além de abordar as principais ameaças a que essa espécie está submetida e, também, quais medidas devem ser adotadas para ajudar na sua conservação”, informou a PBH, em nota.

Além disso, as mais de 20 instituições participantes elaboraram diversos trabalhos voltados para a sensibilização e educação ambiental, como vídeos, jogos e atividades educativas para impressão. As atividades serão disponibilizadas de acordo com o cronograma, nas plataformas oficiais da Azab (clique aqui). Por fim, entre os participantes, além do Zoológico de BH, estão parques de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Distrito Federal, entre outros.

Leia mais:

Prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está internado após contrair Covid pela segunda vez

Consultório médico é investigado por suspeita de venda de atestado de comorbidade em Formiga

Indicadores que permitem análise do desenvolvimento econômico global estabilizam em nível elevado