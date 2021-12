Com o objetivo de estimular o aperfeiçoamento e o começo de carreiras na área da tecnologia, a construtora MRV oferece 10 mil bolsas de estudo para profissionais de todo o país. A iniciativa faz parte do programa Órbi Academy Techboost, e pode receber inscrições neste link até 24 de dezembro.

O programa, indicado para devs (desenvolvedores de softwares) de todos os níveis, vai abordar temas desde o nível mais básico, como HTML5 e CSS3, até toda a linguagem JavaScript. Do lado back-end será ensinada linguagem C# e o seu framework mais usado, o .NET, aprofundando em conceitos como Design Patterns e microsserviços. Ao final do curso, a construtora pretende contratar talentos para atuar em seu time.

“Queremos incentivar novos talentos no país para a área de tecnologia, pois entendemos que é um mercado que tem grande demanda por profissionais qualificados. Com este programa de bolsas, queremos promover a troca de conhecimento entre a empresa e com os profissionais deste mercado”, fala Reinaldo Sima, diretor de tecnologia e transformação digital da MRV.

Com o boocamp MRV Fullstack Developer, a MRV terá já disponibilizouado, através do Órbi Academy Techboost, mais de 30 mil bolsas de estudo em linguagens de programação, além de mais de 24 horas de mentorias práticas para desenvolvimento dos participantes.

Leia mais:

Enfim, belo-horizontino pode fazer um rolê natalino

Passagens nacionais estão até 70% mais caras que em 2020