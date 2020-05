Quem segue um estilo de vida low carb sabe que além dos carboidratos, que devem ser consumidos com moderação, as bebidas alcoólicas também precisam entrar na rotina com bastante cautela. Para além de representarem fator de risco - quando ingeridas em excesso - para uma série de doenças, acabam deixando o metabolismo, digamos, mais lento, já que demandam trabalho extra do corpo para serem digeridas.

Segundo a endocrinologista Bruna Marisa, especialista em emagrecimento, o álcool em si não se transforma em gordura, mas o corpo, para metabolizá-lo, para de "queimar" os demais nutrientes consumidos. A dica é que as "escapas" aconteçam esporadicamente, sobretudo pelos adeptos de uma alimentação com baixo teor de carboidratos. Do contrário, os resultados esperados para silhueta, quando não ficarem mais lentos, deixarão de ser percebidos.

Confira informações sobre os principais grupos de bebidas alcoólicas:

Cerveja

Chamada por muitos de "pão líquido", não se encaixa de forma alguma na dieta low carb, já que é riquíssima em carboidratos. Qualquer um do estilos, inclusive a puro malte, feita com o cereal germinado, prejudica a perda ou a manutenção do peso.

Vinho

Os secos, que apresentam no máximo 4 gramas de carboidrato por litro, são os mais pobres no nutriente e, portanto, ideais para quem gosta. Os meio secos podem conter até 25 gramas de açúcar por litro de bebida, e os suaves, mais de 25 gramas para a mesma quantidade.

Espumante

Os classificados como brut são os com menor teor de carboidratos, sendo, assim, os menos "danosos" para a estratégia low carb.

Destilados

Vodca, uísque, gin, tequila e cachaça, por exemplo, têm praticamente zero carbo, sendo boas alternativas para a escapa do fim de semana. Vale redobrar a atenção a ingredientes que possam ser misturados nos drinks, como frutas muito doces ou mesmo açúcar.

