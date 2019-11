“Espero ter clareza e energia para escolher as melhores coisas para minha vida e para a minha saúde”. Esse é o mantra que, há tempos, a empresária e consultora de moda Costanza Pascolato, de 80 anos, repete diariamente. E dá certo, porque energia é algo que não lhe falta, apesar das batalhas enfrentadas com a depressão e outras doenças.

Ícone fashion no Brasil e também no exterior, a italiana, que chegou ao país com cinco anos de idade, é referência em estilo e elegância. Para a “Papisa da Moda”, como apelidou Costanza a jornalista e colunista social Joyce Pascowitch, apresentar-se de maneira simples e sofisticada é “um rito de autorrespeito”.

“Prestar atenção em nossa aparência não nos torna superficiais. Mais um mito a ser demolido, tão ultrapassado como a ideia de que estilo depende de gênero, beleza e juventude. Prestar atenção em nós é deixar o lugar de vítima – inclusive da moda”, escreve Pascolato no início do novo livro, “A Elegância do Agora” (Editora Tordesilhas).

O lançamento ocorre em paralelo ao de outra publicação, daquelas bem emocionais e pessoais. “O Fio da Trama”, escrito pelas filhas dela, Alessandra e Consuelo Blocker, e no qual participa com histórias registradas em diários. Mas o livro vai muito além disso, une três gerações que fizeram e fazem barulho no mercado da moda.

A mãe de Costanza, Gabriella Pascolato, veio para o Brasil em meados da década de 1940, por ocasião da Segunda Guerra Mundial na Europa, e fundou uma das maiores indústrias têxteis do país, a Santa Constância. E é a partir dos diários da matriarca, esmiuçados por Alessandra em um demorado e meticuloso trabalho de pesquisa, que a trama vai sendo costurada.

Costanza Pascolato entre as filhas Alessandra e Consuelo Blocker

Costanza Pascolato falou ao Hoje em Dia sobre ambos os livros, e compartilhou uma pequena parte de suas experiências de vida.

Como foi escrever um livro em parceria com as filhas?

Foi muito mais difícil do que tudo o que fiz na vida. “O Fio da Trama” resgatou a minha mãe para mim. Ou seja, a minha filha (Alessandra Blocker), que fez um trabalho incrível, resgatou minha mãe. Eu a via de um jeito, e acabei conhecendo uma outra pessoa. Nós tínhamos temperamentos radicalmente diferentes, e eu era muito sonhadora, além da dislexia, que naquela época ninguém sabia o que era. Não sei contar até hoje, apesar de minhas finanças estarem certinhas. Mamãe era uma mulher forte, que não queria seguir as regras da época, em que a mulher tinha um papel secundário. Depois de ver essas histórias, a Alessandra me pediu que escrevesse sobre aquilo. Foi uma catarse, nada foi calculado. Além disso, minha filha sabia que eu também escrevia diários, nos quais extravasava minhas frustrações.

E o que achou do resultado do livro?

Só li um pedacinho, porque é um mergulho no obscurantismo da minha vida. Sempre fui muito honesta comigo mesma, não dá para viver de mentiras. Eu era aquela menininha que todo mundo achava burra.

E a senhora deu um jeito nisso…

Não gosto de botar banca, mas o fato de ter nascido em uma família profundamente culta me fazia ser uma outsider. As ciências exatas, no século 20, passaram a ser fundamentais na reconstrução do mundo ocidental. E foi muito depois que começaram a respeitar a inteligência intuitiva, a que eu tenho, que é a emocional. Até o pessoal do Vale do Silício sabe muito bem que essa inteligência é fundamental, e toca mais neurônios do que a racional.

E em relação ao seu livro, “A Elegância do Agora”. Há uma grande expectativa, não é, frente ao sucesso que foi e é “O Essencial” (publicação de Costanza, de 1998)?

O mérito desse livro é da editora. Porque você pode escrever qualquer coisa, mas se não for bem editado, não vai dar certo. Qualquer um entende alguma coisa na publicação, e acho isso de uma habilidade e competência que eu não teria. Nunca pensei que “O Essencial”, que vendeu 60 mil cópias, fosse funcionar. E acho engraçado que atingiu homem, mulher, meninas, senhoras... Escrevemos “O Essencial” em 1997, lançamos em 1998. Você é conhecida por coisas de moda, refinamento, mas tem que explicar com detalhamento, com didática, o porquê da história de um blazer, por exemplo. Neste novo livro, apresento pontos básicos do comportamento humano em sociedade. Quer queira ou não, estamos cercadas por outras pessoas. Temos que usar certas bases, como ética e empatia, simplesmente porque você não vai só atrás do que interessa naquela hora. Estamos vivendo o auge do conhecimento da nova revolução industrial da tecnologia, o tempo se acelerou, e essas renovações são violentas, vão eliminando coisas com as quais estamos acostumadas. Por isso, quis relembrar do que deixamos de saber e o livro tem essas dicas.

E como é para a senhora encarar essas mudanças tecnológicas?

Apesar de eu ser uma velhinha, sempre acompanhei os tempos com a curiosidade de uma criança, graças a Deus que ainda tenho isso. Não podemos perder a curiosidade, ela é útil e formidável. Às vezes, essa curiosidade me coloca em lugares complicados, mas, como eu tenho menos tempo para viver, isso me move, me deixa viva para fazer todas as coisas. Essa liberdade é que vai te dar o norte, e pode dizer com muita elegância, da maneira humana de olhar para os outros. Eu analiso o contexto geral: como as pessoas se comportam, transam, vivem. Eu, por exemplo, não tinha noção que poderia ter esses sites de encontros, isso não existia nem há 10 anos atrás. As coisas estão mudando, e vão haver muitas outras, porque a tecnologia não para. A gente vai descobrindo as coisas.

E o que descobriu que mudou sua vida?

Olha, desde 2017, eu medito, e foi a melhor coisa que aprendi na vida. Tentei com grupos de pessoas, gurus, mas só consegui quando comecei a usar um aplicativo. Já tive câncer, síndromes, depressão profunda, mas medito todos os dias. A gente tem que agradecer porque está vivo. Repito todos os dias, há anos: “Espero ter clareza e energia para escolher as melhores coisas para minha vida e para a minha saúde”. Penso em não levar a ferro e fogo as coisas.Ao invés de nos rebelarmos frente aos problemas, temos que ter clareza e energia para pensar.

