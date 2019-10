SÃO PAULO - Passar um fim de semana no sítio, na companhia de ar puro e tranquilidade; admirar um quadro a ponto de mergulhar na história do artista; ou revisitar e buscar algo novo em arquivos e memórias. Essas foram as inspirações de estilistas mineiros que arrancaram aplausos dos espectadores em desfiles no São Paulo Fashion Week (SPFW).

Nessa terça (15), a mineira do Triângulo Fabiana Milazzo, inspirada pela canção "Casa no Campo", interpretada por Elis Regina em 1972, levou à passarela vestidos bucólicos e diáfanos estampados com flores e ramos.

Veja, no vídeo, mais sobre a coleção de Fabiana Milazzo:



A estilista, conhecida por vestir famosas com peças trabalhadas com bordados riquíssimos, deu vez à simplicidade de um dia de descanso em meio à natureza e reduziu contas e miçangas a figuras localizadas em algumas peças. Veja a galeria de imagens ao final da reportagem.

A apresentação foi embalada pela canção imortalizada por Elis, interpretada pela modelo mineira Bárbara Fialho na passarela.

Bárbara Fialho desfilou e embalou apresentação

Leia mais:

SPFW discute a moda frente ao desafio do excesso de informação

Modem

Tendo desfilado suas criações duas vezes na catwalk do SPFW nessa terça, o jovem estilista mineiro André Boffano mostrou sua essência na apresentação da marca própria, a Modem, que fechou o primeiro dia de maratona de desfiles da semana de moda. Na parte da manhã, ele lançou a coleção criada para a Bobstore, inspirada na artista Hilma af Klint. Clique para ver.

À frente do desfile da Modem, peça criada em tecido desenvolvido pelo estilista André Boffano

“O principal ponto de partida da coleção da Modem não foi um artista pela primeira vez. Foram as próprias peças já criadas para a marca. Sou um estilista que adora moulage (técnica de modelagem tridimensional), sinto prazer em fazer. É quase como se eu estivesse voltando para a faculdade. Foi um trabalho muito em cima do meu trabalho de colagem 3D, de fotografia”, contou André Boffano.

Confira, no vídeo, mais sobre a coleção da Modem:

Uma coleção urbana, com bastante alfaiataria, repleta de cores mais sóbrias, com pegadas setentistas e dos anos 90. Veja na galeria de imagens abaixo:

Nesta quarta (16), quem se apresenta no SPFW é a também mineira Patrícia Bonaldi.