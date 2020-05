Não é mais uma novidade que a pandemia do coronavírus transformou as relações sociais. Na área da educação, por exemplo, o ensino a distância vem ganhando força e as instituições, expertise nesse método. No mês de abril, para se ter ideia, 87% dos estudantes de todo o mundo estavam sem frequentar escolas públicas, privadas ou universidades, segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Para minimizar os impactos para alunos e até mesmo nas finanças dos estabelecimentos que dependem das matrículas, cursos têm apostado no on-line para seguir na ativa. E na moda não é diferente.

Em Belo Horizonte, a Escola de Moda Denise Aguiar, que é uma referência em formações livres na área, lançou, já durante a quarentena, o FashionFlix, uma plataforma na web que reúne conteúdos de moda diversos em aulas ministradas por professores que já fazem parte do corpo docente e também convidados. Em uma referência clara ao serviço de cinema e séries por streaming Netflix, propõe praticidade, rapidez e acessibilidade.

Consultoria de Imagem é o forte da Ecole Supérieure de Relooking

“Durante a quarentena, ‘maratonando’ algumas séries, ficamos pensando em como poderíamos impactar positivamente o maior número de pessoas, levando aquilo que amamos e sabemos fazer melhor: falar, respirar e vivenciar moda! Inspiradas nos grupos de assinatura, pensamos em fazer uma maratona de conteúdos de moda, durante 30 dias, por R$ 49,90”, conta Fernanda Aguiar, diretora de marketing da empresa.

Apesar de as aulas serem gravadas, ficam disponíveis aos alunos por 90 dias e há a interação com professores por aplicativos de mensagens nos dias em que são feitos os uploads das lições. “As professoras têm atenção conosco e respondem às dúvidas. Neste cenário, esse zelo faz total diferença”, destaca a engenheira química Lorraynne Maia Autran, de 25 anos, que mora em Nova York e está participando das aulas da escola belo-horizontina.

De Nova York, Lorraynne Maia Autran participa das aulas na Denise Aguiar

Lives são plus

Já contando com o know-how dos cursos on-line, o “braço” brasileiro da francesa Ecole Supérieure de Relooking dá sequência às formações e atualizações durante o período de pandemia. A instituição vem oferecendo, além disso, lives com especialistas que falam sobre autoimagem e consultoria de estilo.

Também trazendo conteúdo por meio de lives está a especialista e docente em coloração pessoal Luciana Ulrich, “papisa” das análises de cores em consultoria de imagem no Brasil e desenvolvedora de método utilizado em larga escala no país. Em parceria com outras especialistas nesta e em áreas correlatas, realiza bate-papos ao vivo, que são postados depois no feed do Instagram.

Luciana Ulrich recebe convidados em seu Instagram durante lives

Ainda, a empresa dela, Studio Immagine, vem promovendo workshops on-line gratuitos, mesmo possuindo grade de cursos a distância e presenciais que estão abertos para matrícula.

Abaixo, você ainda encontra outras dicas de instituições para aprender mais sobre moda durante a quarentena. Porque sabe-se lá quanto mais ela irá durar!

Curseria

Estilo e Imagem Pessoal, com Deborah e Giovanna Ewbank, no Curseria

Construção de estilo e aprimoramento da imagem pessoal, sem ficar refém das tendências. Valor a consultar.

Informações: curseria.com

Udemy

Udemy mais de 100 cursos ligados à área desde "Ilustração de Moda com Adobe Illustrator" a "Curso de História da Moda". A partir de R$ 21,99.

Informações: udemy.com

Escola São Paulo

O design, a moda e as artes são contemplados nos cursos on-line da Escola São Paulo. Há cursos de "Preparação de um Desfile", com Alexandre Herchcovitch, e "Styling", com Rodrigo Polack, por exemplo. A partir de R$ 197.

Informações: escolasaopaulo.org/cursos

Future Learn

A plataforma americana apresenta uma seleção diversificada de cursos das principais universidades e instituições culturais de todo o mundo. Atualmente, está disponível o minicurso "Inovação: a indústria da moda". Há cursos pagos e gratuitos.

Informações: futurelearn.com

