Para o cultivo de flores, o mais importante é saber escolher a espécie certa. Lugares que não têm varanda ou área aberta demandam plantas de sombra e meia sombra, que se desenvolvem bem com a luz indireta. Petúnia, begônia e gerânio são boas opções para cultivo em jardineiras e vasos.

O engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater) Gastão Goulart ensina ainda que outras espécies menos complicadas para iniciantes são antúrio, lírio da paz e orquídea, que também não demandam muita luz e podem ser cultivadas em áreas internas do apartamento ou da casa.

Digite aqui a legenda

Cuidados

As flores podem ser plantadas em sementes ou mudas. Se a opção for por sementes, deve-se observar a melhor época da espécie e a profundidade de semeio. O preparo do substrato pode ser feito da mesma forma das hortaliças. As regas precisam ser constantes, para manter o solo úmido. Porém, é preciso cuidado para não encharcar, porque prejudica a germinação e pode causar apodrecimento da raiz.

Os cuidados de cultivo também são os mesmos da horta. Evitar concorrência de erva daninha, sempre limpar, afofar, irrigar e fazer a fertilização da cobertura com adubo líquido ou mineral.

*Estagiária sob a supervisão de Luisana Gontijo

Leia mais:

https://www.hojeemdia.com.br/plural/cuidar-do-verde-minimiza-estresses-do-isolamento-1.830689