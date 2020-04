Nunca se falou tanto sobre saúde mental quanto agora, quando estamos – há mais de um mês – confinados em casa. Lugar sagrado, onde temos passado se não todo o tempo, grande parte dele, nosso lar também pode guardar “segredos” capazes de nos deixar mais alegres, otimistas, animados ou exatamente o contrário disso tudo. Plantas, aromas, objetos decorativos, disposição dos móveis ou aquela arrumação necessária, mas que tem sido constantemente adiada, tudo influencia na forma como nos sentimos no dia a dia.

Autoridade em Feng Shui com cristais há 20 anos, a paulistana Cris Bevilaqua, por exemplo, é adepta das gemas para reequilibrar a energia do próprio lar e da casa dos clientes. Segundo ela, que segue os preceitos da escola Ba Zhai, não é necessário modificar o layout de um espaço, basta restabelecer o equilíbrio entre energias positivas e negativas (o Yin-Yang, princípio da ciência chinesa), com o uso de cristais.

Leia mais:

Cardápio de cura: juntas ou separadas, terapias integrativas ajudam a tratar corpo e mente

Confinamento é desafio para casais, que têm diferenças realçadas pela convivência 24 horas

Tempo de repensar: isolamento por coronavírus motivou reflexão coletiva sobre vida e prioridades

“Uma drusa (cristal com pontas) de ametista no ambiente mais frequentado da casa ajuda a limpar e transmutar energias, protege, alinha aspirações entre amigos, conecta à espiritualidade. Uma turmalina negra atrás da porta, por sua vez, é boa para proteção. Já o quartzo rosa deve ser colocado no quarto do casal”, ensina.

Leitura da caa

A profissional explica que é preciso fazer uma leitura dos ambientes, com base em uma mapa onde cada direção da casa representa um âmbito da vida, para, então, ser elaborado o planejamento dos pontos a serem reequilibrados.

Arquiteta, curadora de artigos fundamentados na filosofia budista e em terapias holísticas, a gaúcha Roberta Fermann também experimenta no dia a dia o poder que um cantinho bem decorado dentro de casa pode proporcionar aos moradores.

Prova disso é que decidiu ir além de usufruir sozinha dos benefícios dos adornos e abriu uma loja em Belo Horizonte – a Mãos de Arte, com unidades no Pátio Savassi e no Boulevard Shopping. Lá, estão disponíveis dezenas de artigos decorativos, que embelezam e energizam qualquer lar. (Confira dicas dela no fim da matéria)

Aromaterapeuta integrativa da Âme Du Champ, também na capital mineira, Elziane Paim é estudiosa dos efeitos que os aromas têm sobre nossas emoções, sensações e sentimentos, tais como alegria, tranquilidade, otimismo e até concentração. Ela ensina a utilizar os óleos essenciais em difusores de tomada ou de cerâmica ou mesmo em borrifadores com uma receita caseira que inclui apenas álcool de cereais e o óleo escolhido (veja mais abaixo).

Reforça, porém, que a intenção do desejo de promover mudanças é fundamentais para o resultado efetivo da aromaterapia vibracional.

Aprenda algumas estratégias simples e implemente-as já na sua rotina:

PLANTAS

Segredo para ninguém que elas são capazes de tornar qualquer cantinho mais charmoso e aconchegante. Basta escolher o tipo certo e dedicar uma pequena parte do tempo para observar as necessidades de luz e água. Confira algumas espécies cujos benefícios vão além de embelezar: filtram energias negativas, aumentam a vitalidade do lar e melhoram até o astral dos donos da casa:

– Árvore da felicidade: filtro de coisas boas, atrai amor, dinheiro, e, claro, felicidade

– Lírio da paz: limpa as ondas eletromagnéticas de eletrônicos, purifica o ar e combate pensamentos negativos

– Jasmim: protege as relações, aumentando o otimismo

– Alecrim: afasta inveja, mau olhado e atrai felicidade e prosperidade.

Buda sorrindo traz boa sorte, contentamento e abundância aos donos da casa

DECORAÇÃO

Todo mundo tem ou conhece quem tenha um cantinho zen dentro de casa com imagens que, pelo menos para os donos delas, são capazes de proporcionar leveza e bem-estar. Que tal apostar nelas? Proprietária da loja Mãos de Arte, em BH, a arquiteta Roberta Fermann é adepta deste tipo de decoração. Para o momento pelo qual passamos, ela indica, dentre alguns adornos, símbolos do budismo e da fé islâmica, como o buda sorrindo, que traz boa sorte, contentamento e abundância, e o hamsá ou Mão de Fátima, contra mau-olhado e energias negativas. “Como nem todas as casas possibilitam a mudança do layout para dar aquela ‘cara nova’, muitos adornos podem customizar os ambientes e, de quebra, garantir um toque de proteção”, ensina.

Cristais certos ajudam a restaurar equilíbrio de diferentes ambientes

FENG SHUI COM CRISTAIS

Vertente da ciência chinesa utilizada pela especialista Chris Bevilaqua, estudiosa do assunto há 20 anos, ensina que para manter a casa equilibrada, com todas as energias alinhadas, basta distribuir os cristais certos por cada cantinho. Veja algumas gemas que podem ser usadas aí, no seu lar:

– Drusa de ametista: sinônimo de transmutação, deve ser usada no local mais frequentado da casa

– Quartzo rosa: pedra do amor, deve ser colocada no quarto do casal, de preferência em dupla

– Turmalina negra: tem efeito de proteção energética. Coloque-a perto da porta da rua

– Calcita laranja: é reenergizante, promove criatividade e alegria. Tenha uma no home office

* Receita de um elixir de boas energias: numa jarra de vidro junte cinco cristais: quartzos rosa (amor) e verde (saúde), citrino (prosperidade), um cristal transparente (limpa energias) e ametista (transmuta e inspira), preencha com água e beba ao longo do dia.

AROMATERAPIA

Casa perfumada é sinônimo de boas energias. Basta escolher o aroma adequado para o que se deseja usufruir e voilá, está feito o “milagre”. Aromaterapeuta integrativa da Âme Du Champ, em BH, Elziane Paim explica que os óleos essenciais ajudam a estimular estados energéticos de consciência. Extraídos de caules, raízes, folhas e flores, podem ser usados em difusores de cerâmica (até seis gotas), elétricos (até dez gotas) ou como aromatizadores de ambiente

– Lavanda: vibra energia de calma e serenidade. Promove equilíbrio mental e emocional

– Laranja doce: traz alegria, leveza e vitalidade

–Capim limão: incentiva o otimismo, a amizade e o compartilhar

– Eucalipto: liberta de pensamentos obsessivos e negativos, energiza e clareia a mente

* Receita de aromatizador de ambiente: 500 ml de álcool de cereais e até 50 gotas do óleo escolhido. Armazene em embalagem de vidro escuro por 15 a 30 dias. Depois deste tempo, coloque em embalagem de 100 ml com válvula spray

Óleos essenciais ajudam a despertar diferentes sensações e sentimentos quando usados corretamente

ARRUMAÇÃO

Arrumar e organizar a casa também é um ato de cuidado com o lugar onde vivemos. Destralhar armários, doando o que já não se usa mais ou simplesmente descartando quando chegou a hora de mandar para o lixo, ajuda a liberar espaço para novas energias circularem, deixando os ambientes não só mais limpos e bem arrumados, como mais leves. Guru da arrumação, sucesso na literatura (com o livro “A Mágica da Arrumação”) e no streaming (com a série “Arrumando com Marie Kondo”, da Netflix), a japonesa Marie Kondo ensina truques simples de serem implementados no dia a dia, sobretudo agora, quando temos passado mais tempo dentro dos nossos lares. Que tal colocar a mão na massa?

– Mais importante do que arrumar por cômodos é organizar os itens por utilidade. A ideia é manter o foco em coisas e não em lugares. Reúna os iguais.

– Reflita sobre o que traz alegria ao ser usado e não sobre o que precisa ser descartado.

– Desapegue do que não usa mais. Objetos que ficaram encostados por muito tempo e perderam o uso imediato provavelmente já deixaram de ser úteis. Descarte-os.

– Peças velhas que servem para “ficar em casa” devem ser retiradas de casa. Segundo a japonesa, devemos estar sempre felizes e bonitos dentro de casa.

– A dobra correta ajuda a economizar tempo e espaço. Um espaço onde cabem dez cabides, por exemplo, receberá 40 roupas bem dobradas.