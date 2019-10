No penúltimo dia de São Paulo Fashion Week, nessa quinta-feira (17), estilistas consagrados, e porque não chamá-los de artistas, estiveram na passarela. Aplausos e gritos efusivos foram ouvidos nas apresentações que deram lugar a alguma apatia em outros desfiles.

Aplaudida de pé, Fernanda Yamamoto (de rosa) celebrou e se emocionou com o desfile que marcou seus 10 anos de carreira. Famosos como Bárbara Paz e Ícaro Silva fizeram parte do casting da apresentação, que contou com música ao vivo de Chico César e coral

A veterana Gloria Coelho foi quem abriu os trabalhos do dia com coleção inspirada em livro do escritor belo-horizontino de apenas 10 anos. "Necromance e a conquista do Planeta dos Dragões" (2019, Editora Autografia) é o segundo livro publicado por Ricardo Valadares Gontijo Valle, ou simplesmente Cacá. Nas peças, marcas mais que conhecidas da estilista de 68 anos, tecidos como neoprene e couro, modelagem assimétrica, e cores neutras, quebradas apenas por fucsia, verde e rosa fluo. Veja na galeria de imagens ao fim da reportagem.

Quem também presenteou os espectadores com seu desfile foi João Pimenta, que abordou o universo lésbico em uma coleção masculina e feminina. Seios desnudos e alfaiataria desconstruída chamaram a atenção, assim como os trabalhos primorosos de Lino Villaventura, que criou volumes e shapes inusitados, com tecidos tecnológicos em modelagens belíssimas.

Lino Villaventura

Já Fernanda Yamamoto celebrou os 10 anos de sua marca com uma coleção feita a partir de 450 peças do acervo da grife que já haviam sido desfiladas. Ela se uniu a uma grande equipe e fez o upcycling, ou seja, tirou daqui colocou ali, criando a partir das roupas desfiladas ao longo da década.

Ainda, tivemos desfiles do Projeto Estufa, que divulga novos talentos da moda, e da Amapô Jeans, que fechou o dia com muito forró e cores na passarela.

