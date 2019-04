Foi dada a largada para o maior salão de negócios de moda da América Latina, o Minas Trend. Na noite dessa segunda-feira (8), 17 marcas apresentaram "pinceladas" de suas coleções para a Primavera-Verão 2020, no Expominas, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. O evento, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), marca o início da 24ª edição da semana de moda mineira.

A curadoria desses estilistas foi feita pelo diretor-criativo do evento, Ronaldo Fraga. "Buscamos os designers autorais, que não copiam o que é feito fora do Brasil, têm uma história para contar. Não são novos talentos, como já foi dito, são pessoas que querem fazer algo diferente, com identidade", explicou o estilista, que está em sua segunda temporada com a responsabilidade de dar uma "cara" ao Minas Trend.

Para a designer Fernanda Elisa, proprietária da Fe-lis, esta é uma oportunidade incrível para a carreira. "O evento me dá muita visibilidade e foi o responsável pelo crescimento da minha marca em Minas Gerais", conta ela que, mesmo belo-horizontina, ganhou primeiro o mercado carioca.

Já Lara Lima, CEO da Moon Eyewear, ressalta a responsabilidade de estar no grupo selecionado por Fraga. "Carrego comigo a missão de entregar o melhor do conceito e a melhor qualidade, e não canso de falar, do feito no Brasil, e feito em Minas", diz.

Compuseram o grupo autoral as seguintes marcas: A.Gots, Anne Est Folle, Camila Akemi, Candê, Carlos Penna, Fe-Lis, Jardin, Jessica Andrade, Libertees, m.AKT, Miêtta, Moon, Nouveau Jour, Nuu Shoes, Pauzzi, Victoria e Virginia Barros.

A trilha sonora ficou por conta de uma dupla sensacional: Zélia Duncan no vocal e Jacques Morelenbaum no violoncelo. No repertório, composições de Milton Nascimento, canções reconhecidas por todos os mineiros.

Dezessete marcas participaram do desfile de abertura; cada uma apresentou cinco looks

Tendências

Na passarela para a temporada quente da virada de 2019 para 2020, cores vibrantes e pigmentadas, em especial vermelho, amarelo e laranja em modelagens fluidas e confortáveis foram marcantes.

Mas não só com tons fortes foi pintada a catwalk montada em formato diferente dos anos anteriores no Expominas, lavanda e off-white também deram o ar da graça em criações esportivas, como as da marca esportiva recém-lançada m.AKT.

A 24ª edição do Minas Trend acontece desta terça-feira (9) até sexta-feira (12), com o salão de negócios fechado para compradores e convidados, mas, com dois desfiles coletivos abertos ao público - às 15h dos dias 9 e 10 - e diversas palestras gratuitas.

Além disso, quem passar pelo Expominas, poderá curtir as delícias gastronômicas da feira Aproxima e show na quinta à noite.

