Celebrar a moda e trazer à tona discussões necessárias que permeiam essa indústria altamente poluidora e com muitos problemas a solucionar são os objetivos que persegue o Feed Dog Brasil 2020, Festival Internacional de Documentário de Moda, que começa nesta terça-feira (15) e vai até dia 20 de dezembro. No terceiro ano de realização, o evento, em função da pandemia do novo coronavírus, será totalmente on-line e gratuito para todo o Brasil. Na programação, 15 títulos brasileiros e internacionais, além de debates com nomes relevantes do cenário da moda mineira e nacional.

“Os filmes que nós escolhemos são todos muito 'costurados' por esse pensamento, essa linha que a gente traça entre filmes, moda, mundo, comportamento e debates. A gente olha para moda como quem ama moda, claro, valoriza, celebra, gosta, usa, mas, nem por isso, deixa de levantar questões que são importantes no mundo de hoje, ainda mais num ano que trouxe questões tão urgentes”, expõe Flávia Guerra, curadora Feed Dog Brasil 2020, que é, também, mediadora dos bate-papos, os talks do evento.

Ronaldo Fraga comanda Master Talk nesta edição do Feed Dog

Um deles, o Master Talk, será realizado nesta quarta-feira, às 19h30, com ninguém menos que o estilista mineiro Ronaldo Fraga, abordando o tema “A moda além da roupa”. “Ele falará sobre o próprio processo criativo; como ele pensa hoje a moda, para quê e para quem se produz; a moda como meio de comunicação; qual o propósito das criações após a pandemia, etc”, observa Flávia Guerra.

Na programação, também, o professor, consultor em negócios e cultura de moda e fundador do Moda Contemporânea Mineira, Aldo Clécius, ministra a oficina on-line “Business Plan no Negócio de Moda”, nos dias 17 e 18, das 16h às 19h. Já a jornalista e pesquisadora em Moda e Política, Valéria Said, é a convidada do talk “Moda e Políticas Públicas Culturais”, no dia 17, 17h.

"Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar": Orgulhosos de serem seus próprios chefes, proprietários de fábricas trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto no Carnaval

Documentários

Para abrir o festival, nesta terça às 20h, a mostra exibe a pré-estreia nacional do documentário “House of Cardin”, de P. David Abersole e Todd Hughes. O filme, inédito no Brasil, celebra o estilista Pierre Cardin, lenda viva da moda que completou 98 anos em 2020.

"House of Cardin": Cardin conta sua história, mostra as principais criações, fala sobre as frustrações e dilemas sem, em momento algum, perder o senso de humor

Flávia Guerra destaca dois documentários imperdíveis que fazem parte do evento. “O premiado ‘O Desaparecimento de Minha Mãe’, que conta a história de uma modelo italiana que foi a primeira daquele país a estampar a Vogue americana, mas é uma questionadora dos padrões de beleza. Ela foi filmada pelo próprio filho. E o nacional ‘Estou me guardando para quando o Carnaval chegar’, que mostra como a indústria do jeans chegou a uma pequena cidade pernambucana e mudou completamente a relação das pessoas com o tempo e com o trabalho. Lá, elas só param uma semana no ano, a do Carnaval”.

Veja os filmes que serão exibidos e mais em www.feeddog.com.br:

Internacionais:

House of Cardin

P. David Abersole, Todd Hughes

Estados UnIdos | 2019 | 97 min.

Cardin conta sua história, mostra as principais criações, fala sobre as frustrações e dilemas sem, em momento algum, perder o senso de humor.

Martin Margiela: In His Own Words

Reiner Holzemer

Bélgica, Alemanha | 2019 | 90 min.

Sem nunca ter saído do anonimato (nunca se deixou fotografar), Martin Margiela revela sua infância, trajetória profissional e deslumbrante processo criativo.

The Disappearance of my mother

Beniamino Barrese

Itália / 2019 / 96 min.

A modelo italiana Benedetta Barzini logo percebeu que o ideal de beleza feminina foi construído pelo olhar masculino, e se rebelou contra isso. Aos 75 anos, sua missão é dar adeus a esse mundo obcecado pela imagem.

Halston

Frédéric Tcheng

Estados Unidos / 2019 / 120 min.

Designer favorito de celebridades como Jackie Kennedy, Bianca Jagger, Liza Minelli, entre outras, Halston tem uma história cheia de drama, luxo, sucesso, glamour, ciúmes e paixão.

McQueen

Ian Bônhote, Ettedgui

Reino Unido / 2018 / 111 min.

Contando com depoimentos de pessoas próximas e vídeos caseiros, este filme mergulha na intimidade para contar a trajetória brilhante e trágica de Alexander McQueen.

Machines

Rahul Jain

Índia, Alemanha, Finlândia / 2017/ 71 min.

O diretor mostra o dia a dia em uma fábrica de tecidos em Gujarate, no oeste da Índia. O movimento repetitivo das máquinas se mistura com o trabalho mecânico, estafante e insalubre de centenas de trabalhadores que fazem jornadas de 12 horas.

Mapplethorpe: Look at The Pictures

Fenton Bailey, Randy Barbato

Alemanha, Estados Unidos / 2016 / 108 min.

Robert Mapplethorpe foi um dos artistas mais criativos, provocativos e importantes do século 20. Em sua curta carreira, quebrou paradigmas, escandalizou conservadores e liberais e chegou aos museus de arte mais prestigiados do mundo.

Bangaologia - The Science of Style

Coréon Dú

Angola / 2016 / 85 min.

O cineasta Coréon Dú quebra conceitos preestabelecidos sobre a cultura africana e dá um novo significado ao termo, mostrando as origens desse movimento e sua influência na moda e no estilo do mundo contemporâneo.

Nacionais:

Favela É Moda

Emílio Domingos

Brasil / 2019 / 75 min.

Abordando a recente tendência do surgimento de agências de modelos na periferia das grandes cidades, Favela É Moda apresenta uma geração que acredita na afirmação de identidades e sexualidades.

Fios de Alta Tensão

Sérgio Gagliardi-Gag

Brasil / 2018 / 78 min.

O documentário faz uma investigação sobre a importância do cabelo – o corte, o penteado, o turbante e outros adereços – na construção da identidade de indivíduos, comunidades e grupos étnicos.

Deixa na Régua

Emílio Domingos

Brasil / 2016 / 85 min.

“Deixa na Régua” acompanha o dia a dia das barbearias da zona norte do Rio de Janeiro para revelar como o novo jovem brasileiro se relaciona com a beleza.

Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar

Marcelo Gomes

Brasil / 2019 / 85 min.

Na cidade pernambucana de Toritama, mais de 20 milhões de calças jeans são produzidas anualmente, em dezenas de fábricas caseiras. Orgulhosos de serem seus próprios chefes, os proprietários dessas fábricas trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto no Carnaval.

Alfaiates de Belo Horizonte

Sílvia Godinho e Ana Luísa Santos

Brasil / 2013 / 15 min.

Cinco alfaiates de diferentes gerações e origens revelam suas memórias, a trajetória na profissão e a relação da alfaiataria com a capital mineira.

Mini Miss

Rachel Daisy Ellis

Brasil / 2018 / 16 min.

Filmado inteiramente sob a perspectiva de uma criança de quatro anos, Mini Miss acompanha cinco meninas entre 3 e 5 anos de idade, que participam do concurso de beleza Mini Miss Baby Brasil.

Planeta Fábrica

Júlia Zakia

Brasil / 2018 / 11 min.

Este curta-metragem registra os últimos vapores de uma fábrica de chapéus em Campinas, no interior de São Paulo, que está prestes a ser demolida.

