PAI GAY TAMBÉM É PAI

Aos 21 anos, André Motta casou-se com todas as convenções que o matrimônio exige: entrou na igreja e assinou papéis no cartório. Quatro anos mais tarde, teve a relação com a esposa coroada pelo nascimento da primogênita, Lívia, que tem, hoje, 8 anos. A perda de um segundo bebê, ainda na barriga, mexeu com os sentimentos da então esposa, que, por causa de uma depressão, teve a relação com o marido comprometida. O tempo de reflexão foi valioso para ambos. André permitiu virem à tona sentimentos percebidos, mas adormecidos, desde a adolescência. Assumiu-se gay, divorciou-se e, apesar da reviravolta, viu a paternidade tornar-se ainda mais madura e verdadeira. Pai presente, se surpreendeu positivamente com a maioria das pessoas que o conheciam no modelo de família “ideal”. Quase não sofreu preconceito nem teve o papel de pai questionado. “Quando conto a minha história as pessoas esboçam uma reação diferente, mas passa rápido. Nada mudou para mim enquanto pai. Faço terapia até hoje justamente para saber lidar com as coisas. Mas tanto eu quanto a Lívia enxergamos tudo com muita naturalidade”, conta.