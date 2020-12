O governador Romeu Zema garantiu que a imunização contra a Covid-19 estará disponível a todos os moradores do território mineiro. “Fica aqui o meu comprom/isso de que a vacina chegará a quem quiser se vacinar”, afirmou o chefe do Executivo Estadual, que esteve nesta quarta-feira (16) no lançamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

“O governo federal ira fornecer para todos os estados e caberá aos estados fazer a distribuição das mesmas. A distribuição será centralizada no governo federal”, afirmou Zema, acrescentando que as datas do cronograma serão divulgadas posteriormente.

A expectativa é a de que, na primeira fase, que contempla os grupos prioritários e de risco, 51 milhões de brasileiros sejam vacinados. Até o momento, não houve registro de doses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Zema afirmou à imprensa, após a solenidade, que Minas está preparada para executar o imunização. O Estado já adquiriu 50 milhões de seringas e 617 câmaras refrigeradas para armazenamento dos imunizantes. Esta é uma das ações do Plano de Contingenciamento para Vacinação contra a Covid-19, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

“Há três meses, Minas tem se preparado. Já adquirimos todo o material necessário e montamos a logística. Quando a vacina chegar, estaremos preparados para que a mesma seja distribuída com a maior agilidade possível”, garantiu Zema.