Além das festas, o Reveillon é conhecido como uma oportunidade para muitas pessoas renovarem as superstições. Comer uvas, usar roupa nova, pular sete ondas... São diversas crenças que alimentam a esperança para boas energias e conquistas positivas no ano que está começando.

O Hoje em Dia foi atrás dessas crenças e enumerou as principais simpatias de Ano Novo que se tornaram tradições mundo afora para você aprender e copiá-las nesta sexta-feira (31).

Confira:

Vestir branco e usar roupa íntima colorida: são tradições em diversos países, incluindo o Brasil. O branco é conhecido como um símbolo de paz, fazendo muitos acreditarem em boas energias. No caso das roupas íntimas coloridas, cada uma delas tem um significado: vermelho para paixão, amarelo para otimismo e fortuna e azul para tranquilidade.

Comer peixe: muitas famílias acreditam que comer peixe traz prosperidade no ano novo, tendo em vista que o animal sempre nada para frente. Ao mesmo tempo, é comum ver quem não come aves no período. Como esses animais ciscam para trás, muitos associam com o atraso na vida.

Pular sete ondas: é um rito que homenageia Iemanjá, a Rainha do Mar na crença das religiões Candomblé e Umbanda. Se trata de um ritual que pede proteção e sorte, fazendo um pedido a cada onda pulada para abrir os caminhos do ano que começa.

Romã: é uma fruta muito ligada à fartura. Segundo a tradição, deve-se partir a fruta em sete partes e comê-las, guardando sete sementes na carteira para atrair dinheiro, fertilidade e prosperidade.

Dinheiro no sapato: começou com a crença oriental de que a energia das pessoas entra pelos pés. Sendo assim, colocar uma nota de alto valor dentro do sapato na virada permitiria fortunas o ano todo.

Comer uvas: é uma tradição comum em Portugal, segundo a qual deve-se devorar número de frutas correspondente ao número da sorte pessoa para garantir prosperidade e fartura de alimentos. Além disso, acredita-se que guardar as sementes até o próximo ano novo atrai dinheiro.

Comer lentilhas: a crença diz que o grão deve ser o primeiro alimento comido no ano que se inicia, trazendo sorte e fartura. Pode ser na salada, misturada no arroz ou sozinha.

