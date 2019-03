Uma das alunas feridas no ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, teve alta hospitalar na tarde desta quarta-feira, 20. Jenifer da Silva Cavalcante, de 15 anos, estava internada no hospital estadual Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.



Dois alunos feridos no massacre ainda estão internados. Adna Isabella Bezerra de Paulo, de 16 anos, e Anderson Carrilho de Brito, de 15, estão no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), na capital. Os dois têm quadro de saúde estável. Os três já haviam passado por Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mas foram liberados para o quarto da enfermaria.



O massacre, que ocorreu há uma semana, deixou dez mortos e 11 feridos. A maior parte dos feridos já foi liberada dos hospitais. Entre as vítimas fatais estavam os autores do ataque, de 25 e 17 anos, que eram ex-alunos da escola.



Nesta terça-feira, 19, a escola foi reaberta pela primeira vez aos estudantes desde a tragédia. Dezenas de pessoas da comunidade acompanham os alunos no retorno à escola, que contou com homenagens, atividades esportivas e terapêuticas.



