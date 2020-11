Enquanto muitas cidades ainda aguardam a apuração dos votos das eleições municipais deste domingo (15), no único município do país sem casos de Covid-19, os moradores já sabem quem ocupará as cadeiras da prefeitura e da câmara.

Em Cedro do Abaeté, cidade de cerca de 1.200 habitantes no Centro-Oeste mineiro, o prefeito Luis Antonio de Sousa (DEM) foi reeleito com 610 votos (54,45%), enquanto Arminda Zizi (MDB) ficou com 510 votos (45,54%).

Veja aqui as estratégias da administração municipal para evitar a entrada do novo coronavírus no município, que é o segundo menor do Estado.